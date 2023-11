Le grotesque théâtre de Hockey Canada

Publié aujourd'hui à 19h03

Mis à jouraujourd'hui à 19h03

La nouvelle est pratiquement passée sous silence mardi devant l’éclipse médiatique sportive que fut l’annonce de la venue des Kings de Los Angeles à Québec en octobre prochain. Et pourtant, la nouvelle n’est pas banale.

Hockey Canada est bien au fait de la remise du rapport final d’enquête menée par le cabinet Henein Hutchison Robitaille LLP à un tribunal d’arbitrage indépendant en novembre 2022, donc il y a de cela un an.

Ledit tribunal ayant ensuite pour mandat d’étudier les conclusions du rapport de la firme légale, de tenir une audience et enfin de soumettre ses recommandations quant aux sanctions à imposer aux joueurs fautifs le cas échéant.

Les fameux joueurs fautifs qui sont en réalité si cela s’avère des criminels en vertu de la gravité des gestes posés, soit de s’être adonné à un viol collectif lors d’une levée de fonds à l’occasion d’un tournoi de golf officiel de Hockey Canada en Ontario à l’été 2018.

Je reviens au tribunal indépendant qui a bel et bien soumis son rapport et ses recommandations. J’y reviens puisque Hockey Canada, se cachant derrière sa réglementation, a choisi d’instituer un processus d’appel afin de contester les conclusions du rapport du tribunal d’arbitrage indépendant.

Question de mieux balayer le tout sous le tapis, Hockey Canada a ajouté qu’en vertu de ce processus d’appel une visioconférence allait se tenir dans un avenir rapproché, sans évidemment en préciser la date et l’heure.

Donc, en clair, ça continue de traîner. Hockey Canada continue de se cacher, de refuser que la vérité éclate au grand jour, que des noms soient dévoilés.

Hockey Canada montre toute sa puissance et à la fois son imperméabilité. On parle ici d’un acte criminel grave, d’un viol collectif commis il a plus de 5 ans maintenant et pour lequel il n’y a toujours aucun accusé officiel.

Pire : Hockey Canada se permet d’interjeter appel, mais d’interjeter appel d’une décision d’un juge ou d’un jury après un procès en cour, d’interjeter appel des conclusions et recommandations d’un tribunal arbitraire indépendant.

Pour protéger qui au juste?

Étirer la sauce jusqu’à l’écoeurement des participants : voilà la recette de Hockey Canada. Au profit de qui? Ou plutôt pour protéger qui au juste?

Je veux bien comprendre que les membres d’Équipe Canada junior 2018 demeurent suspendus des activités de Hockey Canada jusqu’aux conclusions finales et aux sanctions, mais qu’est-ce qu’on s’en fout qu’un tel ou un tel ne puisse pas représenter le Canada à la Coupe Spengler dans le temps des Fêtes.

Ce que le public veut, et avec raison, mais surtout ce que la victime veut, c’est que justice soit faite et que ses agresseurs soient mis au banc des accusés dans un vrai tribunal, pas dans ce grotesque mauvais théâtre d’un tribunal arbitraire indépendant qui n’a aucune autorité d’envoyer en prison les voyous qui ont violé lâchement cette pauvre fille à London, en Ontario, en 2018, lors d’un événement bénéfice de Hockey Canada.

Et pendant que Hockey Canada semble tenir tout le monde au silence radio, pendant que les bonzes de cette mafia du hockey étirent la sauce de délais en reports, que fait la police de London?

Que fait la Ligue nationale de hockey, qui a elle aussi institué sa propre enquête indépendante?

Que font ceux et celles qui ont le devoir et surtout le pouvoir de faire éclater la vérité? De mettre au banc des accusés ceux qui depuis juin 2018 circulent librement, mènent leur carrière respective ou leur simple vie de citoyen comme si rien ne s’était passé dans cette chambre d’hôtel de London le 19 juin 2018.

Et nous, simples citoyens, simples mortels, il faudrait croire que ce monde est juste? Il faudrait accorder tout bénéfice à Hockey Canada? Il faudrait sans condition et les yeux fermés confier nos enfants à cette pègre du hockey en pensant que Hockey Canada est un organisme juste et droit qui est tout indiqué pour offrir un encadrement adéquat à nos enfants dans la pratique de leur sport?

Au fait, pas mal silence radio aussi du côté de nos élus... pourquoi?