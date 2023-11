La LECB annonce l'arrivée d'une équipe professionnelle de basketball à Québec, mais Québecor assure que rien n'est réglé

La Ligue élite canadienne de basketball (LECB) a annoncé sur son site internet, jeudi, qu'une équipe serait implantée à Québec en 2025, ce que Québecor a tout de suite nié.

Dans un texte intitulé «La LECB a une plus grande vision et de nouvelles équipes dans la mire», on y affirme qu'une équipe du circuit débarquera dans la Vieille Capitale en 2025.

«Morreale [le commissaire du circuit Mike Morreale], qui aurait aimé qu'une équipe fasse ses débuts à Québec en 2024, mentionne que la concession sera la propriété par le géant des médias et des télécommunications Québecor et jouera au Centre Vidéotron, qui possède une capacité de plus de 18 000 spectateurs.»

Joint en fin de journée jeudi, le chef de l'exploitation du Groupe Québecor Sports et divertissement, Martin Tremblay, a réitéré la même chose qu'il avait mentionnée au Journal il y a un mois: rien n'est fait.

«Aucune décision n'a été prise. Nous allons prendre les prochains mois pour étudier cette opportunité», a-t-il mentionné.

Contradictoire

Rappelons que Québecor avait pris la décision de se retirer en vue de la saison 2024, en raison du délai trop court, en octobre dernier.

«On a décidé de ne pas aller de l’avant pour la saison 2024, puisque ça devenait hasardeux de lancer une concession à quelques mois de préavis. On a fait une étude de marché et on a réalisé qu’il y avait un bassin de partisans de basketball. Cependant, il reste du travail à faire pour s’assurer d’avoir un minimum de 4000 personnes par match, durant 10 matchs, afin d’en faire un succès», avait-il tout d'abord mentionné pour expliquer le retrait de la candidature pour 2024.

Plus réaliste pour 2025

M. Tremblay avait par la suite assuré que rien n'était réglé pour 2025, mais que le projet demeurait réaliste, surtout après la réponse du public lors de la présentation du Match des étoiles du circuit à Québec, en août dernier.

«On veut continuer d’entretenir la flamme du basket à Québec. On a vu qu’il s’est passé quelque chose [le 26 août]. Les gens étaient présents et on a eu de super bons commentaires. Maintenant, il faut voir l’intérêt pour une saison complète. Quand tu vas de l’avant avec un projet comme celui-là, tu ne le fais pas pour attirer des gens lors d’un seul match ni même pour une seule saison: tu le fais sur le long terme.»

«Maintenant, on a le luxe du temps. On va continuer d’observer la ligue une autre saison et on prendra une décision par la suite.»