Jonathan Huberdeau débloque enfin

Jonathan Huberdeau a mis fin à sa séquence de 11 matchs sans marquer lors de la victoire des Flames de Calgary 5 à 2 face aux Canucks de Vancouver, jeudi soir.

En milieu de troisième période, le Québécois a accepté une passe de Mikael Backlund avant de battre le gardien Casey DeSmith dans la lucarne droite.

Ce filet était seulement son troisième de la présente campagne. Il a également ajouté une mention d’aide sur le but d’Elias Lindholm dans un filet désert en toute fin de match.

La formation albertaine a dominé la rencontre, tirant à 38 reprises sur le filet des Canucks. MacKenzie Weegar, Dillon Dube et et Noah Hanifin ont été les autres marqueurs pour les Flames.

Elias Pettersson et Nils Hoglander ont assuré la réplique pour Vancouver.

Ce gain est un deuxième de suite pour Calgary, et un quatrième lors des six dernières parties. Les hommes de Ryan Huska affronteront les Islanders de New York, samedi soir au Scotiabank Saddledome.