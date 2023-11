Hockey : Adam Johnson avait acheté une bague à sa copine

La mort soudaine et traumatisante du hockeyeur Adam Johnson, victime d’une grave coupure au cou durant un match en Angleterre le 28 octobre, marquera à tout jamais son sport et encore plus ses proches, particulièrement sa conjointe pour qui ce départ est crève-cœur.

Le porte-couleurs des Panthers de Nottingham, qui a reçu le patin de Matt Petgrave, des Steelers de Sheffield, avant de mourir d’une hémorragie, avait ainsi prévu un grand moment.

• À lire aussi: La LNH tient à son tournoi international

• À lire aussi: À VOIR: Teemu Selanne et Brett Hull rivaux dans une comédie sur grand écran

Selon ce qu’a appris le quotidien «USA Today» de la part de deux amis du couple, l’athlète de 29 ans a acheté une bague de fiançailles destinée à sa copine de longue date, Ryan Wolfe. En fait, l’ex-joueur de la Ligue nationale a mis la main sur le précieux objet avant de s’envoler pour l’Europe en prévision de la saison en cours.

Le journal américain a ajouté que l’amie de cœur de Johnson a découvert la bague en l’absence de celui-ci dans leur appartement, après que la famille du joueur eut vendu la mèche.

«Nous étions tous excités, car nous avions hâte de voir leur futur ensemble et il n’a pas eu la chance de faire la grande demande. Puis, cet incident est arrivé» a déclaré une tante du défunt identifiée par le prénom Kari à l’agence anglaise SWNS.

Par ailleurs, une arrestation a été effectuée mardi relativement à la tragédie. Le prévenu a été libéré sous caution le lendemain.