Finale de la Coupe Grey: vivement Green Day à la mi-temps!

Comblé au plus haut point par sa participation à la Coupe Grey avec les Alouettes, Kristian Matte laisse entendre qu’il serait peut-être venu à Hamilton, cette semaine, même sans une qualification du club montréalais. La raison: le spectacle de Green Day à la mi-temps.

«Quand on a su que c’était Green Day au spectacle de la mi-temps, ma femme a proposé qu’on y aille même si jamais les Alouettes n’étaient pas là, a confié Matte, en riant. C’est beaucoup mieux d’être là comme joueur. Je suis content d’être dans le match, mais qui sait si je ne pourrai pas croiser les membres du band?»

Coupe Grey Kristian Matte -

Matte est mi-sérieux, mi-blagueur quand il parle d’une possible rencontre avec les membres de Green Day, car il est le premier à prôner qu’il faut être d’abord et avant tout concentré sur la partie de football à jouer.

Crédit photo : Photo Benoît Rioux

«J’ai grandi avec Green Day et quand j’étais plus jeune, j’étais dans un band, a néanmoins mentionné l’ancien batteur du groupe Cadywoompus. C’était à l’école secondaire et on aimait beaucoup ça écouter Green Day. Il n’y a pas une chanson que je n’aimais pas, mais les albums Dookie et American Idiot ont probablement été mes préférés.»

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

Après cet élan de passion pour la musique punk, l’ancien batteur a finalement insisté, le regard déterminé: la seule chose qu’il veut battre, dimanche, à Hamilton, ce n’est pas un drum, mais bien les Blue Bombers de Winnipeg.