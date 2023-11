Changements à la prolongation: Martin St-Louis ne veut rien savoir

La Ligue nationale de hockey explore de nouvelles possibilités pour les prolongations, mais s'il n'en tenait qu'à l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Martin St-Louis, aucun changement ne serait apporté au format actuel.

«Il n'y a rien qui a besoin d'être changé, a-t-il dit en toute franchise, jeudi, lorsque questionné à ce sujet. Il y a beaucoup plus de stratégie que quand ç'a commencé, c'est très organisé, mais je ne pense pas que ç'a besoin de changer. C'est à nous, les entraîneurs, de trouver des façons d'exploiter la situation.»

Les dirigeants du circuit Bettman qui veulent apporter des changements souhaitent le faire pour voir moins de rencontres aller en tirs de barrage et pour avoir droit à un meilleur spectacle à trois contre trois.

St-Louis aimerait, lui aussi, voir plus de matchs se décider en prolongation plutôt qu'en tirs de barrage, mais ne souhaite pas voir non plus de plus longues périodes de temps supplémentaire.

«Oui [j'aimerais avoir plus de temps en prolongation], mais en même temps, on a 82 matchs, a-t-il laissé tomber. J'aime mieux voir un match finir en prolongation, mais pas au prix d'étirer ça. Étirer ça pour un match, ok, mais tu ne sais pas combien de prolongations tu vas avoir et c'est beaucoup de millage sur le corps [des joueurs]. Je pense que c'est correct exactement comme c'est.»

Voyez le point de presse de Martin St-Louis dans la vidéo ci-dessus.