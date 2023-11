Avec seulement cinq buts en 16 rencontres en 2023-2024, l'attaquant des Canadiens de Montréal Cole Caufield ne marque pas au même rythme auquel il nous a habitués.

Si l'on extrapole cette production sur une saison de 82 buts, Caufield aurait entre 25 et 26 buts, ce qui est en deçà des attentes placées en lui, même si ce n'est nécessairement pas mauvais.

«Je sais qu’il y a des inquiétudes présentement sur son état de santé, a souligné Renaud Lavoie, jeudi, lors de l'émission JiC sur les ondes de TVA Sports. On se pose la question pourquoi il ne marque pas autant, au même rythme que dans les dernières années. Cole Caufield, ce n’est pas parce qu’il n’a pas de chances de marquer, au contraire, il en a beaucoup. Malheureusement, ça arrive dans une carrière, la petite rondelle noire refuse de se retrouver derrière le gardien de but.»

En fait, Caufield est le joueur du Tricolore qui affiche le meilleur ratio entre les chances de marquer pour et contre de l'équipe lorsqu'il est sur la patinoire.

«Quand Cole Caufield est sur la glace, les chances de qualités pour versus les chances de marquer contre, il est à +39, a analysé Lavoie. Tu ne trouves pas ça ailleurs chez les Canadiens. Le plus proche, c’est Sean Monahan, à +36, suivi de Nick Suzuki (+29) et Brendan Gallagher (+22).

«Cole Caufield est là où il devrait être et il suffit d’être un petit peu plus chanceux et ce gars-là va exploser bientôt.»

