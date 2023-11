Bedard et les Hawks reçoivent le Lightning

Le Lightning de Tampa est de passage à Chicago, ce soir, afin d’y affronter les Blackhawks.

La rencontre sera présentée dès 20 à TVA Sports.

Le Lightning traverse une séquence de trois revers de suite depuis sa victoire du 7 novembre à Montréal. Le premier de ces revers fut justement contre les Blackhawks, au compte de 5-3, dans un match où le jeune Connor Bedard avait amassé quatre points (à voir en vidéo principale).

Chicago, pour sa part, alterne victoires et défaites depuis le 27 octobre. Le dernier match des Hawks remonte à dimanche, un revers de 4-3 subi aux mains des Panthers de la Floride.

Grâce à sa bonne séquence des derniers jours, Bedard compte maintenant neuf buts et quatre aides en 13 parties. Du côté des visiteurs, Nikita Kucherov demeure au sommet de son art avec une récolte de 11 buts et 12 aides en 23 rencontres.

Au rayon des bonnes nouvelles pour les Floridiens, le valeureux gardien de but Andrei Vasilevskiy, touché par une hernie discale lombaire, est de retour à l’entraînement depuis quelques jours et devrait reprendre l’action plus tôt que tard.