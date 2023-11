Baseball majeur: un premier déménagement depuis celui des Expos

Après la Ligue nationale de hockey (LNH) et la NFL, la ville de Las Vegas accueillera officiellement une équipe du baseball majeur en 2028, puisque les Athletics d’Oakland feront leurs boîtes.

Ce déménagement, le premier depuis que les Expos de Montréal sont devenus les Nationals de Washington avant la campagne 2005, a été approuvé à l’unanimité par les propriétaires des ligues majeures, a rapporté jeudi le quotidien «USA Today».

Le propriétaire John Fisher devra faire preuve d’imagination au cours des prochaines années, car le bail de son équipe au vieil Oakland Coliseum se terminera en 2024. Les A’s devront ensuite se trouver une maison temporaire avant d’emménager dans leur stade de 1,5 milliard $ sur la célèbre Strip de Las Vegas.

Toujours selon le média américain, les Athletics prévoient disputer leurs parties à domicile en rotation dans une série de stades. Ils pourraient évoluer à Summerlin, au Nevada, au Oracle Park des Giants de San Francisco et même au Coliseum d’Oakland.

Les relations entre les A’s et la ville californienne sont devenues très tendues dernièrement. Les spectateurs désertent le stade depuis des années, puisque le produit sur le terrain ne justifiait plus la hausse du prix des billets. Plusieurs amateurs ont tenté un «boycottage inversé» dans une tentative désespérée de convaincre le baseball majeur de rester à Oakland et pour exiger le départ de Fisher.

Depuis leur déménagement en 1968, les Athletics ont remporté quatre titres de la Série mondiale, dont un dernier en 1989. La saison passée, ils ont terminé dans la cave des majeures avec un dossier de 50-112.

À Vegas, les Golden Knights et les Raiders se sont amenés respectivement en 2017 et 2020. La Ville du vice possède également une concession de la WNBA, les Aces.

