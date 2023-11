Antonin Décarie commente les dossiers chauds d’Eye of the Tiger Management

Cette semaine dans le balado «Le dernier round» avec Mathieu Casavant et Russ Anber, le vice-président d’Eye of the Tiger Management, Antonin Décarie, se joint à la conversation pour aborder plusieurs dossiers de l'écurie.

Steve Claggett maintenant 8e au classement du WBC, Steven Butler contre un boxeur de l'Ontario cet hiver? Arslanbek Makhmudov sur la plus grosse carte de l'année, et plus encore! Russ commente également les combats d’Anthony Joshua et de Deontay Wilder.

Voyez l’épisode de la semaine dans la vidéo ci-dessus ou ici en version audio :