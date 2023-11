Programme double à TVA Sports

Il n’y a que quatre rencontres à l’horaire, ce soir, dans la LNH, et deux d’entre elles seront diffusées à notre antenne.

D’abord, les Flyers de Philadelphie sont en visite à Raleigh afin d’y affronter les Hurricanes de la Caroline.

La rencontre sera présentée à TVA Sports dès 19h30.

Les «Canes» connaissent un début de saison très correct avec une récolte de 18 points en 15 rencontres. L’équipe va bien, par les temps qui courent, puisqu’elle a remporté six de ses huit derniers matchs. L’un d’entre eux fut une victoire de 3-2 contre ces mêmes Flyers, le 30 octobre dernier.

Philadelphie, pour sa part, connaît des hauts et des bas, mais a remporté ses deux derniers matchs. L’étonnant Travis Sanheim, un défenseur, mène les pointeurs de l’équipe avec buts et 12 aides en 14 rencontres.

Les Islanders contre le meilleur pointeur

Plus tard en soirée, les Islanders de New York seront à Vancouver afin d’y affronter les Canucks.

La rencontre sera présentée à TVA Sports dès 22h.

Les locaux sont en pleine forme : ils ont cumulé une fiche de 11-3-1 jusqu’à maintenant, cette saison, et ont remporté six de leurs sept derniers matchs. Ils comptent aussi sur trois des meilleurs pointeurs de la LNH en Elias Pettersson (25 pts, au premier rang), Quinn Hughes (23 pts) et J.T. Miller (23 pts).

C’est complètement l’inverse pour les Islanders qui viennent d’encaisser cinq revers de suite.

Cette rencontre sera l’occasion d’un premier retour à Vancouver pour l’ancien capitaine des Canucks Bo Horvat, échangé aux Islanders la saison dernière.

«Ce sera une soirée émotive, a avoué le joueur de centre au site NHL.com, mardi. J’ai beaucoup de bons souvenirs de Vancouver, ce sera donc un peu bizarre de revenir, mais cette fois-ci dans le vestiaire des visiteurs.»