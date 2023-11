Les hauts et les bas des Flyers expliqués par Daniel Brière

Malgré le manque de constance des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière est satisfait du début de saison de son équipe, qui présente une fiche de 7-7-1 après 15 matchs.

Le directeur général a expliqué pourquoi les Flyers connaissent des hauts et des bas en entrevue à l’émission «JiC», mercredi, sur les ondes de TVA Sports.

Selon lui, c’est surtout une question de maturité puisque les Flyers constituent une jeune formation.

«Il y a eu quelques surprises et des côtés plus difficiles. En général, nous sommes où nous attendions être, mais c’est sûr qu’on aimerait être plus haut au classement et avoir plus de points, a affirmé Brière. On a une équipe très jeune, alors on comprend ça. On pense au futur.»

Les Flyers sont l’une des deux seules équipes à avoir perdu contre les Sharks de San Jose cette saison, mais ils ont rebondi en gagnant coup sur coup contre les Ducks d’Anaheim et les Kings de Los Angeles. Des résultats qui ne surprennent pas trop Brière.

«L’inconstance d’une jeune équipe, ça nous surprend pas. Il faut rester les deux pieds sur terre. Quand les choses vont mal, ce n’est jamais aussi pire qu’on le pense. Quand les choses vont bien, ce n’est jamais aussi pire qu’on le pense également. Il faut rester dans le milieu, mais ce n’est pas toujours facile. J’ai appris le leçon comme joueur et maintenant comme gérant.»

Voyez l’entrevue complète avec Daniel Brière dans la vidéo ci-dessus.