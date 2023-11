Kent Hughes aura des choix importants à faire

Publié aujourd'hui à 12h35

Il y a un an presque jour pour jour, on avait demandé à Kent Hughes, à la sortie de la réunion des directeurs généraux, s’il était possible que son équipe soit acheteuse à la date limite des transactions. Les choses allaient tellement bien qu’on lui avait même demandé si son équipe ne gagnait pas trop. Il faut dire que la course pour l’obtention du premier choix au repêchage était déjà enclenchée et que Connor Bedard faisait rêver.

Aujourd’hui, la situation est similaire. L’équipe connaît un bon début de saison, probablement au-dessus des attentes de bien des observateurs, mais il est encore beaucoup trop tôt pour savoir quelle direction la saison du Canadien va prendre. Est-ce que l’équipe connaîtra une chute brutale comme l’an dernier, ou la maturité de plus en plus palpable dans le jeu va-t-elle permettre au tricolore de rester dans la course pour une place en séries?

«Faut attendre, dit Kent Hughes, questionné sur ses intentions sur le marché des transactions. Regarde les Oilers, la plupart des experts disaient qu’ils étaient probablement l’équipe au Canada qui avait le plus de chances de gagner la coupe Stanley cette saison et leur début n’est pas facile. Alors, il reste 35-40 matchs avant la date limite des transactions, on verra où on sera au classement.»

Trois gardiens

Reste qu’il y a quand même un dossier chaud qui n’est pas encore réglé et c’est celui de ses gardiens. La décision de garder Cayden Primeau pour ne pas le perdre au ballottage a fait couler beaucoup d’encre, mais en même temps, le ménage à trois semble fonctionner pour le moment. «Ce n’est pas une urgence de régler ce dossier, même si on ne veut pas que ça soit comme ça toute la saison. Il y a des choses qu’on doit continuer d’évaluer. Mais je regarde la performance de nos gardiens et ils sont parmi les meilleurs de la ligue jusqu’à présent, donc ça tient. Et pourquoi réparer quelque chose qui n’est pas brisé?» souligne le directeur général du Canadien.

Le directeur général du Canadien n’a pas voulu commenter les négociations de contrat de Samuel Montembeault, mais visiblement l’équipe aimerait bien en venir à une entente avec lui, ce qui pourrait forcer une transaction par la suite.

Sean Monahan

Un autre dossier qui va évoluer au cours de la saison, c’est celui de Sean Monahan. Questionné sur les performances de son joueur de centre, Kent Hughes a lancé un gros «OUF!» « Ce n’est pas seulement ce qu’il fait sur la glace, c’est aussi son leadership, a-t-il poursuivi. Il parle beaucoup au banc pour aider ses coéquipiers, c’est un joueur très utile. Il est encore meilleur cette année que l’an dernier et sa perte nous a fait très mal il y a un an. On a rapidement vu ce qui est arrivé à l’équipe par la suite.»

Mais sera-t-il tenté de l’échanger d’ici la fin de la saison? «Ce n’est pas une décision qu’on a besoin de prendre dans le moment, mais on est conscient que c’est un joueur très important pour nous.»

Une chose est toutefois évidente, si le Canadien bataille pour une place en série, il est fort probable que Sean Monahan va terminer la saison avec l’équipe. Si ce n’est pas le cas, il est probable qu’il soit échangé, avec l’espoir qu’il revienne avec l’équipe la saison prochaine, mais ceci demeure évidemment un risque.

Ce qui est encore plus important, c’est que Sean Monahan demeure en santé pour son bien personnel et le bien du Canadien. Si c’est le cas, ce sera intéressant de voir quel genre de contrat il va être en mesure de signer, que ce soit à Montréal ou ailleurs.