Boxe : loin de se retirer, Jean Pascal est déjà au travail

Le boxeur Jean Pascal semble n’en avoir que faire des conseils de certains qui lui suggèrent de prendre sa retraite et il entend porter une ceinture de champion du monde l’an prochain.

Vaincu par décision unanime à son dernier combat, le 16 mars à la Place Bell, contre l’Allemand Michael Eifert, le pugiliste de 41 ans est déterminé à renouer avec le succès et il s’est mis au travail en gymnase. D’ailleurs, le Québécois a diffusé un court message afin d’exprimer clairement ses intentions, avec, à l’appui, une vidéo le montrant en train d’effectuer des exercices de musculation et de souplesse.

J'ai hâte de faire mes débuts en cruiserweight en 2024. Je n'ai pas besoin de mise au point, juste d'un test contre l'un des meilleurs. Mon objectif est d’être champion en deux divisions l’année prochaine à cette époque. @loudibella @Boxingtalkg #Boxe pic.twitter.com/w3JmupEvn8 — Jean Pascal (@jeanpascalchamp) November 15, 2023

«J'ai hâte de faire mes débuts chez les lourds-légers en 2024. Je n'ai pas besoin de mise au point, juste d'un test contre l'un des meilleurs. Mon objectif est d’être champion en deux divisions l’année prochaine à cette époque [de l’année]», a-t-il écrit.

Ramsay pas convaincu

Pascal (36-7-1, 20 K.-O.) a mordu la poussière dans un affrontement éliminatoire de l’International Boxing Federation (IBF) chez les mi-lourds à son dernier duel. Peu après le revers de l’ancien champion mondial, son instructeur Orlando Cuellar a déclaré que le perdant s’était fait voler par les juges. Celui-ci a de son côté affirmé qu’il devait réfléchir à son avenir; or, sa décision semble précise.

De son côté, Marc Ramsay, ex-entraîneur du boxeur, s’est dit quelques jours plus tard sceptique quant aux chances de succès de Pascal advenant un retour en action.

«Jean n'a plus rien à prouver dans la boxe professionnelle. Ce n'est plus à lui d'épater la galerie. J'aimerais qu'il prenne tout son coeur et sa détermination et qu'il applique ça à autre chose. Ce serait mon souhait», avait-il indiqué à l’émission «JiC» de la chaîne TVA Sports.