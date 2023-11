WHL : Un entraîneur suspendu indéfiniment pour un geste de frustration envers un joueur

L’entraîneur-chef des Broncos de Swift Current Devan Praught, de la Ligue junior de l’Ouest (WHL), a pété les plombs à l’entraînement et sa punition a été exemplaire.

Le directeur général Chad Leslie a annoncé mardi que l’instructeur avait été suspendu indéfiniment pour «avoir prétendument violé le code de conduite de la ligue durant un entraînement, lundi».

Le site The Athletic a obtenu une vidéo de l’incident qui s’est déroulé à l’aréna des Broncos et a décrit celui-ci. Praught aurait crié et juré à l’endroit du défenseur de 17 ans Josh Fluker pendant un exercice. Il l’a ensuite confronté au banc et a brisé le bâton du jeune homme.

C’est l’entraîneur-adjoint Taras McEwen qui assumera les fonctions de pilote pendant la suspension. Le réseau de sécurité de la WHL mènera une enquête. Praught, 36 ans, a été engagé en octobre 2021.