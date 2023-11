«Tu ne gagneras jamais avec un gars comme McDavid»

Connor McDavid attire son lot de critiques depuis le début de la saison en raison des déboires à Edmonton.

L’ancien joueur Antoine Roussel, maintenant analyste à TVA Sports, a livré le fond de sa pensée au sujet du capitaine des Oilers, mardi, durant le premier entracte du match entre le Lightning de Tampa Bay et les Blues de St. Louis présenté sur nos ondes.

Selon lui, McDavid ne donne pas l’exemple à ses coéquipiers, comme Roussel l’a démontré en analysant sa première présence dans la rencontre de lundi contre les Islanders de New York, qui marquait les débuts du nouvel entraîneur-chef Kris Knoblauch. McDavid a alors joué mollement, ce qui a conduit à un but des Islanders dès la 40e seconde.

«Sur la première séquence du match, alors que ton "coach" vient de se faire congédier, en tant que joueur tu as le devoir d’arriver prêt et concentré. Ça m’a tellement mis en furie. Je me suis dit : "Jamais tu peux gagner avec un gars comme lui qui ne comprend pas que son club est dans une situation exécrable et qu’il ne montre pas l’exemple". C’est tout à fait inadmissible. C’est un jeu commun que tu dois être capable d’exécuter en tant que vétéran.

«Ce serait l’occasion pour lui de faire une introspection, mais malheureusement il ne le fait pas.»

Présent sur le plateau aux côtés de Roussel, l’ex-gardien Éric Fichaud a affirmé qu’«il y a certainement un problème de culture à Edmonton».

«La culture, ça vient aussi d’en haut», a renchéri Roussel.

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.