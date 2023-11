Patrice Bergeron sera invité par les Kings à Québec

En marge de leur visite au Centre Vidéotron de Québec pour deux rencontres préparatoires en octobre prochain, les Kings ont l’intention d’y inviter Patrice Bergeron.

C’est ce qu’a confirmé le président des Kings Luc Robitaille en entrevue à l’émission JiC, mardi.

«On va essayer de le faire venir au match», a admis le membre du Temple de la renommée.

Les Kings disputeront l’un de leurs deux matchs préparatoires contre les Bruins le 3 octobre, ce qui pourrait d’ailleurs être une belle occasion pour les gens de Québec de saluer Bergeron, originaire de l’Ancienne-Lorette.

«Les gens n’oublient pas Patrice. Il en a fait tellement pour les Bruins. C’est un joueur qui représente beaucoup pour les Québécois», a précisé «Lucky luke».

Une expérience unique

Si le calendrier d’une équipe en camp d’entraînement est parfois chargé, l’organisation de Los Angeles entend bien pouvoir profiter pleinement de son séjour à venir dans la vieille capitale.

«L’expérience va être bonne pour nos joueurs de passer quatre ou cinq jours ensemble», a avoué Robitaille.

L’occasion sera belle notamment pour les deux Québécois de la formation, Phillip Danault et Pierre-Luc Dubois.

«Ils étaient bien contents de ça! Ça va être plaisant pour eux, car leurs familles et leurs amis vont pouvoir assister aux matchs. On va être ici pour plusieurs jours, alors ils vont avoir du temps pour eux.»

Faire profiter les gens de Québec

En plus de leurs activités régulières sur la glace, les Kings aimeraient profiter de leur présence à Québec pour aider les organismes et le sport dans la région.

«On sait qu’il va y avoir de bonne foule et de l’engouement pour ces matchs-là. On aimerait tenir un événement pour aider le hockey mineur durant la fin de semaine. Je peux dire que ça va être une bon weekend de hockey pour les gens de Québec», a conclu l’auteur de 1394 points en 1431 matchs dans la LNH avec les Kings, les Penguins, les Rangers et les Red Wings.

Voyez l'entrevue complète de Luc Robitaille dans la vidéo ci-dessus.