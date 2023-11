Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 15 novembre qui valent le détour.

Tennis : Carlos Alcaraz c. Andrey Rublev

Crédit photo : AFP

Rublev a joué du tennis de grande qualité ces derniers mois pour décrocher son billet pour les finales de l’ATP, mais il a également hérité d’un groupe très difficile. Après avoir été facilement battu par Daniil Medvedev, le cinquième favori croisera sur sa route un autre ancien numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Le jeune Espagnol a lui aussi connu la défaite à son premier match de poules face à Alexander Zverev. Il s’agira d’un premier duel compétitif entre les deux hommes, mais Alcaraz, le deuxième meilleur joueur du circuit masculin, part avec une longueur d’avance.

Prédiction : Victoire de Carlos Alcaraz – 1,50

Hockey : Ducks d’Anaheim c. Avalanche du Colorado

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Ducks (3,11) et l’Avalanche (3,34) sont au milieu du peloton dans la Ligue nationale au niveau des buts inscrits par rencontre. Cette saison, le Colorado a montré qu’il pouvait marquer, mais aussi accorder énormément de filets à l’adversaire. Ils ont d’ailleurs subi des revers de 7 à 0 et de 8 à 2 au cours des deux dernières semaines. La porte est donc ouverte pour Anaheim. Frank Vatrano est un feu cette année avec deux tours du chapeau en octobre. Il a touché la cible deux fois contre les Sharks de San Jose, dimanche. Les jeunes Mason McTavish, Leo Carlsson et Troy Terry marquent aussi souvent.

Prédiction : Plus de 6,5 buts seront inscrits

Hockey : Kraken de Seattle c. Oilers d’Edmonton

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Oilers sont de retour sur les rails avec deux victoires consécutives, dont une devant leur nouvel entraîneur-chef, Kris Knoblauch. Connor McDavid et Leon Draisaitl ont uni leurs efforts pour redonner quelques moments de réjouissances à une équipe qui s’est installée dans les bas-fonds de l’Association de l’Ouest. Le Kraken a pour sa part perdu ses deux derniers duels, dont un au pointage de 4 à 1 devant les Oilers, samedi.

Prédiction : Victoire des Oilers d’Edmonton – 1,52