La NBA peut et doit venir à Montréal

Publié aujourd'hui à 18h51

Mis à jouraujourd'hui à 18h51

Les Kings de Los Angeles vont s’installer et établir campement au Centre Vidéotron de Québec en octobre prochain pour y terminer leur camp d’entrainement...

Ils vont disputer leurs deux derniers matchs préparatoires à Québec face aux Bruins de Boston et aux Panthers de la Floride, deux matchs de qualité avec formations complètes ou presque...

C’est une excellente nouvelle pour les amateurs de hockey de Québec qui, outre le fait d’êtres nombreux, sont passionnés.

Il y a toujours eu, à une exception près, d’excellentes foules pour les matchs préparatoires disputés au Centre Vidéotron ou encore au Colisée à l’époque...

J’ai adoré le discours de Martin Tremblay de Gestev qui a dit en point de presse ce matin que ces matchs n’étaient pas un test à faire passer par la Ligue nationale aux amateurs de hockey de Québec, mais bien une grande fête du hockey par ou pour la ville et la région de Québec.

Les fameux tests, c’est caduc, passéiste... ça n’intéresse plus le monde et avec raison.

Si la ligue nationale de hockey décide de faire grimper à 34 son nombre d’équipes - et je crois qu’elle le fera d’ici maximum 10 ans -, Québec sera sur les rangs, certainement.

En attendant, je pense que la Vieille Capitale peut rêver accueillir avant longtemps des matchs du calendrier régulier de certaines équipes de la LNH.

Ce n’est plus un secret : il y avait du vivant d’Eugene Melnyk un réel projet de voir les Sénateurs d’Ottawa disputer certains de leurs matchs réguliers à domicile au Centre Vidéotron de Québec.

Ce projet est mort en même temps que monsieur Melnyk, Dieu ait son âme...

Les Sénateurs sont en Suède cette semaine pour des matchs réguliers. Les jaguars et autres équipes de la NFL disputent certains de leurs matchs locaux à Londres ou à Frankfort.

Le baseball majeur emprunte aussi cette voie... tout comme la NBA. Je pense que Québec, qui a une grande capacité à générer des revenus lors de la présentation d’un match, peut devenir une réelle alternative pour certaines franchises de la Ligue nationale de hockey.

Un exemple frappant : les Panthers de la Floride. Je les verrais très bien disputer quelques-uns de leurs matchs locaux au Centre Vidéotron.

En attendant, bien entendu que le grand projet du retour des Nordiques ne puisse être évoqué sans laisser ce petit goût amer en bouche aux précieux partisans de hockey de Québec...

Et puis il y a en outre le commissaire Adam Silver qui a nommé Montréal comme une destination possible lors d’une prochaine expansion de la NBA.

Silver ne dit jamais rien pour rien dire. Ce projet d’un club à Montréal dans la meilleure ligue de basketball au monde, il est bien réel...

Il a repris vie depuis que France Margaret Bélanger, la vraie patronne du Canadien, a montré un intérêt louable à loger cette équipe au Centre Bell.

Le marché de Montréal peut et doit faire vivre une franchise de la NBA. C’est le pari le moins risqué de tout le sport professionnel canadien en dehors du hockey.

Le profil de la clientèle de basketball diffère presque totalement du profil de la clientèle du hockey. Le recoupement est de l’ordre de moins de 20% des acheteurs potentiels de droits de sièges.

Je crois sincèrement que la NBA serait non seulement viable à Montréal, mais que ce projet que chérit dans une discrétion absolue mais avec grand intérêt et grande minutie Michael Fortier doit et va se concrétiser d’ici un maximum de 5 ans.

Ajoutons la création d’une équipe à Montréal dans la désormais seule grande ligue professionnelle de hockey féminin, l’ajout d’ici trois ans d’une rivale à Québec...

Projet baseball Montréal qui ne serait pas totalement mort dans l’œuf...

Un club possible dans la ligue canadienne de basketball à Québec et pourquoi pas avant longtemps un club de la ligue canadienne de football aussi à Québec...

Il y a là des perspectives rafraichissantes pour les amateurs de sports du Québec, de quoi se nourrir d’espoir, se permettre de rêver mais cette fois avec une once de moins de cynisme...

La vie qui passe, la roue qui tourne.

On dirait que ce pourrait de nouveau être le tour de Montréal et de Québec de jouer dans la cour des grands.