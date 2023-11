Connor Bedard «fait très peur»

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Connor Bedard est passé en deuxième vitesse.

Dans les matchs contre le Lightning de Tampa Bay (jeudi) et les Panthers de la Floride (dimanche), le premier choix du dernier repêchage a inscrit quatre buts et fourni deux mentions d’aide pour six points.

Bedard a dorénavant amassé 13 points en autant de matchs jusqu’à maintenant cette saison et trône au sommet des pointeurs chez les joueurs de première année de la Ligue nationale.

Les récentes performances du jeune prodige impressionnent grandement ses coéquipiers.

«Il joue avec une motivation supplémentaire et je pense que ça l’aide», a analysé le vétéran Tyler Johnson, dont les propos ont été rapportés par le magazine «The Hockey News».

«D'accomplir ce qu’il fait à 18 ans et avec sa mentalité, c’est vraiment différent. Il joue avec une mentalité "moi contre le reste de l’univers" et j’aime vraiment ça. Comme il est un petit joueur, je crois qu’il a besoin d’être dans cet état d’esprit.»

Après la défaite de 4 à 3 contre les Panthers, Nick Foligno a aussi discuté de la progression dans le jeu de Bedard.

«Un joueur comme ça, qui peut faire une différence à lui seul, te permet de gagner des matchs ou de te maintenir dans une partie. C’est ce qu’il a fait pour nous ce soir [dimanche]», a dit l’ailier.

«On voit que le jeu commence à ralentir pour lui et ça fait très peur», a poursuivi Foligno.