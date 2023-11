CH: «C’est dangereux» pour Cayden Primeau

Il y avait beaucoup de doutes en début de saison sur la viabilité du ménage à trois des gardiens de but chez les Canadiens de Montréal. Mais force est d’admettre que l’opération n’est pas un fiasco total.

Jake Allen a amorcé sept matchs, Samuel Montembeault a été le gardien partant pour six duels et Cayden Primeau, deux. Les statistiques des trois gardiens ne sont pas mauvaises, avec des taux d’efficacité allant de ,903 à ,911 et des moyennes de buts alloués allant de 2,89 à 3,30.

Si St-Louis a semblé se rallier à la stratégie de son directeur général Kent Hughes, il faut toutefois être réaliste et commencer à s’interroger sur le succès de cette situation à long terme... surtout dans le cas de Primeau.

«Martin St-Louis avait pris ça dur au début, a indiqué l’animateur Jean-Charles Lajoie lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports, mardi. Ça n’a plus l’air de le déranger tant que ça. Tant que le clan Primeau ne lèvera pas les baguettes en disant "Allez-vous arrêter de nous niaiser bientôt?". Le kid ne peut pas goaler deux matchs par mois. ».

«Et pour Primeau, je le sais qu’on s’en soucie peu. Mais si c’était Primeau de ville LaSalle qui parle français, on s’en soucierait plus. On déchirerait notre chemise, surtout avec la qualité des départs qu’il a donnés. C’est dangereux pour un jeune gardien comme ça de diminuer à ce point-là ses départs et d’étendre le nombre de jours entre ses départs.»

