«C'est un joueur très important» - Kent Hughes

Le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, s'est montré très élogieux à l'endroit de l'attaquant Sean Monahan, mardi, lors d'un point de presse en marge de la rencontre des directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey, à Toronto.

«Ouf... C'est très positif, ce n'est pas juste ce que l'on voit de lui sur la glace, a-t-il répondu avec franchise lorsque questionné sur l'impact du vétéran sur sa formation. Il joue en avantage et en désavantage numérique, à cinq contre cinq, il gagne toujours ses mises en jeu... et c'est aussi son leadership.

«Même Tanner Pearson, qui est un vétéran, trouve que c'est facile de jouer avec lui parce que tu peux prédire ce qu'il va faire, mais aussi parce qu'il parle beaucoup sur le banc. On voit son leadership avec notre équipe, c'est un joueur très utile.

«Je trouve qu'il joue encore mieux cette année que l'an passé... et il était très utile l'an passé. On a vu ce qui est arrivé à l'équipe quand on l'a perdu, notre fiche [s'en est fait ressentir].»

Plusieurs s'attendent à voir Monahan être échangé à la date limite des transactions, mais s'il est si important pour le Tricolore, serait-ce possible de le voir rester?

«C'est une décision qu'on n'a pas besoin de prendre dans le moment, mais c'est sûr qu'on est conscients que c'est un joueur très important», a indiqué Hughes, laissant ainsi la porte ouverte à une prolongation de contrat.

On peut comprendre le DG du CH de ne pas vouloir trop s'avancer dans ce dossier puisque même si Monahan est excellent depuis le début de la campagne, il traîne un long historique de blessures et à 29 ans, il voudra signer une dernière entente à long terme qui sera la plus lucrative possible.

Voyez le point de presse complet de Kent Hughes dans la vidéo ci-dessus.