Un événement que Patrick Roy ne voulait pas manquer

Près de trois ans après son décès, Pierre Lacroix sera intronisé au Temple de la renommée avec la cuvée 2023 lundi soir, dans la catégorie des bâtisseurs.

Afin d’assister à ce beau moment, Patrick Roy s’est déplacé à Toronto, afin de voir son bon ami être intronisé parmi les légendes du hockey.

«Je suis tellement content pour lui, tellement fier de voir son talent être reconnu. Moi j’ai été chanceux, car je l’ai eu comme agent et aussi comme directeur général», a mentionné Roy en entrevue avec Renaud Lavoie.

D’abord l’agent du gardien du but, Lacroix devient directeur général des Nordiques en 1994, un an avant le déménagement de l’équipe vers le Colorado.

Il fait l’acquisition de Roy le 6 décembre 1995, une transaction qui aidera grandement l’Avalanche a remporté la Coupe Stanley à deux reprises.

«Comme agent, c’était un gars qui avait des valeurs extrêmement fortes et comme DG il a fait un travail extraordinaire avec l’Avalanche. Son rêve était de remporter la coupe Stanley et je suis certain que de son vivant, il aurait souhaité être ici», a poursuivi Roy.

Voyez l’entrevue ci-dessus. Roy commente aussi l’intronisation de Pierre Turgeon et Mike Vernon.