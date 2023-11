Que se passe-t-il avec Rafaël Harvey-Pinard?

L'attaquant des Canadiens de Montréal Rafaël Harvey-Pinard n'a toujours pas trouvé le fond du filet cette saison et on le remarque beaucoup moins sur la glace que l'an dernier.

«J'aime ce kid, il jouerait dans mon équipe n'importe quand, a d'abord indiqué Tony Marinaro, lundi à JiC. Il a très bien fait l'an passé, en fin de saison, sans pression, mais selon moi il jouait au-dessus de sa tête.

«Cela dit, ce n'est pas lui non plus [en ce moment]. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir lui trouver une étincelle. Il y a quelque chose entre les deux [ses prestations de l'an passé et celles de cette année].»

Lors de son segment, Tony Marinaro a également parlé de Juraj Slafkovsky, de Samuel Montembeault et du «changement d'huile» chez les Oilers.

À voir dans la vidéo ci-dessus.