[PHOTOS] LCF: la coupe Grey arrive en navire de guerre

Le précieux trophée auquel les Alouettes rêvent depuis 13 ans a voyagé à bord d’un imposant navire de guerre pour arriver à Hamilton, lundi, donnant ainsi le coup d’envoi aux activités de la semaine de la Coupe Grey.

Escorté depuis Toronto par le Navire canadien de Sa Majesté Harry DeWolf, l’emblème de la Ligue canadienne de football (LCF) a été accueilli à la division de la Réserve navale NCSM Star, située sur les berges du lac Ontario.

Lors d’une cérémonie solennelle et empreinte de traditions, le commandant du NCSM Harry DeWolf, Guillaume Côté, a eu l’honneur de présenter la coupe Grey au commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, gobelet Tim Hortons à la main, alors que la finale sera disputée au stade du même nom.

«Nous disons toujours que le football est le sport d’équipe par excellence parce qu’il faut la contribution de tous sur le terrain. Ce qui est unique dans la LCF et au Canada, c’est que ce jeu réunit les Canadiens de la façon la plus remarquable qui soit», a mentionné Ambrosie, selon ce qu’a rapporté le site web du circuit.

Une première depuis 2010

La LCF, les Forces armées canadiennes et la Marine royale canadienne ont profité de l’événement pour souligner les 100 ans de service de la Réserve navale au Canada en mettant à l'avant-scène un bateau de patrouille extracôtier et de l’Arctique construit à Halifax et admis dans la Marine à l’été 2020. Il a été nommé en l’honneur du vice-amiral Harry DeWolf, un héros canadien de la Deuxième Guerre mondiale.

Dimanche, ce sera toutefois le football qui sera à l’honneur, puisque la coupe Grey sera octroyée pour la 110e fois.

Les Alouettes, avec une fiche de 11 victoires et sept défaites dans le calendrier régulier, affronteront au Tim Hortons Field les Blue Bombers de Winnipeg (14-4).

Montréal tentera de soulever le trophée pour la huitième fois de son histoire (1949, 1970, 1974, 1977, 2002, 2009 et 2010). De son côté, la formation du Manitoba a déjà triomphé à 12 reprises, dont une fois en 2019 et une fois en 2021.

▶ Les Tiger-Cats de Hamilton, qui sont les hôtes de cette 110e Coupe Grey malgré leur défaite en demi-finale de l’Est face aux Alouettes, ont annoncé lundi que la finale serait présentée à guichets fermés. Pour l’occasion, 31 000 spectateurs pourront prendre place au Tim Hortons Field.