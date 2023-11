Le Rocket remporte ses deux premières victoires à l’étranger au Manitoba

Xavier Simoneau a inscrit ses deux premiers buts de la saison pour mener le Rocket de Laval à une seconde victoire en moins de 24 heures sur le Moose du Manitoba, l’emportant 5 à 2 lundi.

Simoneau a frappé tôt en première et troisième périodes pendant qu’Olivier Galipeau et Joshua Roy ont marqué à la fin du premier et du second engagement, en plus de se faire complice du but de Sean Farrell en troisième période. Farrell a ajouté deux passes.

Il s’agit d’un voyage payant pour le Rocket, qui a remporté ses deux premières victoires sur des patinoires adverses cette saison après avoir subi trois revers à ses trois premières tentatives.

Le Rocket a connu ses deux meilleurs matchs défensifs de la saison, accordant deux buts à chaque occasion. Avant ce voyage, les Lavallois avaient accordé quatre buts ou plus dans neuf de leurs dix premiers matchs de la saison. C’est également la première fois de la saison que le Rocket remporte deux victoires consécutives.

Les hommes de Jean-François Houle commencent donc sur un bon pied cette difficile séquence de cinq matchs en sept jours qui se poursuivra mercredi avec la visite des Sénateurs de Belleville à la Place Bell.

But rapide

Tout comme lors du match de dimanche, le Rocket a rapidement pris les devants, Xavier Simoneau marquant son premier but de la saison après seulement 1 min 23 s de jeu.

Opportuniste, le Rocket a doublé son avance en fin de première période sur le premier but de la saison d’Olivier Galipeau.

Le Manitoba a coupé l’avance du Rocket en deux grâce à un but en avantage numérique de Wyatt Bongiovanni en milieu de seconde période.

Le Rocket a une fois de plus frappé en fin de période grâce au septième de la saison de Joshua Roy qui marquait avec moins de deux minutes à jouer en période médiane.

Après avoir été blanchi lors de quatre matchs consécutifs, Roy a retrouvé son rythme dans ce voyage au Manitoba et il montre actuellement 15 points en 12 matchs, soit seulement 3 de moins qu’Adam Gaudette, qui mène la Ligue américaine de hockey.

Strauss Mann a signé la victoire avec 26 arrêts.