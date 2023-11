Jonathan Quick retrouve sa forme d’antan

Jonathan Quick ne rajeunit pas, mais son niveau de compétition demeure très élevé malgré plusieurs années difficiles, comme le prouve son début de saison chez les Rangers de New York.

Qui aurait cru que le vétéran de 37 ans serait l’un des meilleurs gardiens adjoints dans la Ligue nationale de hockey (LNH) après un peu plus d’un mois? L’Américain est parvenu à vaincre les Blue Jackets de Columbus dimanche soir pour faire passer sa fiche à 4-0-1, lui qui tarde à perdre en temps régulier.

Surtout, Quick montre une moyenne de buts alloués de 1,98 et un taux d’efficacité de ,928 ; des statistiques qui se rapprochent drôlement de son rendement en 2011-2012, quand il avait mis la main sur le trophée Vézina.

Évidemment, il est peu probable qu’il soit de nouveau élu meilleur cerbère du circuit Bettman, lui qui est désormais l’adjoint d’Igor Shesterkin. Le Russe prend énormément de responsabilités chez les Rangers, ce qui donne un horaire flexible à son coéquipier.

Or, cet autre récipiendaire du trophée Vézina s’est blessé et n’a pas joué depuis le 2 novembre. Quick et Louis Domingue ont haussé leur jeu d’un cran et ont permis aux Blueshirts de demeurer au sommet de la section Métropolitaine. Le retour de Shesterkin serait maintenant imminent.

«C’est amusant. De le faire dans un nouveau milieu, c’est différent, mais je prends beaucoup de plaisir. Nous avons un excellent groupe de gars», a lancé Quick en mêlée de presse après la victoire de 4 à 3 en tirs de barrage sur les Jackets.

Longtemps membre des Kings de Los Angeles, le natif du Connecticut s’est énormément rapproché de la maison en paraphant un contrat d’une saison avec l’équipe de la Grosse Pomme. Il a remporté la coupe Stanley avec les Golden Knights de Vegas en fin de saison dernière.