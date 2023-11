Hockey féminin: on sait où Marie-Philip Poulin et ses coéquipières s’entraîneront

Marie-Philip Poulin ne sera pas trop dépaysée, puisqu’elle continuera de s’entraîner au Centre 21.02 de l’Auditorium de Verdun avec la nouvelle formation professionnelle de Montréal.

Depuis quelque temps déjà, Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens, Laura Stacey et de nombreuses joueuses du programme national avaient élu domicile au centre fondé par Danièle Sauvageau, la directrice générale du club de Montréal, dont le nom n’a pas encore été dévoilé.

«Nous sommes excités de nous entraîner au Centre 21.02, le foyer du hockey féminin au Québec, a indiqué Sauvageau dans un communiqué diffusé lundi. Au cours des quatre dernières années, le Centre a constamment encouragé et développé des athlètes élites de tous âges, et nous sommes honorés de nous aligner avec un centre dédié à l’excellence. Verdun est une communauté dynamique et enthousiaste qui a accueilli notre équipe à bras ouverts.»

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a annoncé les arénas qui serviront de site d’entraînement officiel de ses six équipes. Les camps s’y tiendront dès cette semaine, en prévision de la saison qui s’amorcera en janvier.

Environnement professionnel

Le Centre 21.02, nommé en l’honneur des Canadiennes qui ont remporté l’or olympique le 21 février 2002 à Salt Lake City et dont l’équipe était dirigée par Sauvageau, est le seul centre de haute performance de hockey féminin au Canada. Le complexe sportif comprend deux patinoires d’une capacité de 4114 places.

«Avec nos équipes, nous avons trouvé des installations qui offrent aux athlètes un environnement d’entraînement professionnel et des [partenaires] qui sont également engagés à établir des liens de coopération, a mentionné Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la LPHF. Il est important pour nos joueuses et nos équipes d’avoir un port d’attache établi, et c’est quelque chose qu’elles auront dès le début des camps d’entraînement et tout au long de la saison.»

Les organisations auront donc accès à des glaces, des espaces de préparation physique, des vestiaires privés, des salles d’équipement et des bureaux.

Avec des équipes de la LNH

À Ottawa, le TD Place accueillera les Emily Clark, Brianne Jenner, Daryl Watts et Emerance Maschmeyer. Le Rouge et Noir, de la Ligue canadienne de football, les 67’s, de la Ligue de hockey junior de l’Ontario, les BlackJacks, de la Ligue élite canadienne de basketball, et l’Atlético, de la Première ligue canadienne de soccer, sont déjà installés dans ce complexe.

Du côté de Toronto, la DG québécoise Gina Kingsbury ainsi que les Sarah Nurse, Natalie Spooner, Jocelyne Larocque, Lauriane Rougeau et Kristen Campbell partageront le Ford Performance Centre, à Etobicoke, avec les Maple Leafs et leur club-école des Marlies. Le Temple de la renommée du hockey, Hockey Canada et des anciens de la LNH y ont aussi des bureaux.

La formation du Minnesota partagera également les installations d’une équipe de la LNH. Kendall Coyne Schofield et Taylor Heise, le premier choix au repêchage, s’entraîneront au TRIA Rink de St. Paul, situé à quelques mètres du Xcel Energy Center, domicile du Wild.

Le Boston Sports Institute, qui comprend notamment deux glaces, un terrain couvert, deux piscines, un centre de conditionnement physique et une piste d’athlétisme, sera la nouvelle maison de la bande à Hilary Knight.

Finalement, l’équipe new-yorkaise du directeur général Pascal Daoust, composée notamment des Québécoises Élizabeth Giguère, Jade Downie-Landry, Alexandra Labelle et Christine Deaudelin en plus d’Alex Carpenter et d’Abby Roque, s’entraînera au Chelsea Piers Athletic Club, au Connecticut.

Danièle Sauvageau a déjà accordé des contrats de trois ans aux attaquantes Marie-Philip Poulin, Laura Stacey et Kristin O’Neill ainsi qu’à la gardienne Ann-Renée Desbiens. L’Ontarienne et joueuse d’avant Kennedy Marchment s’est entendue pour deux saisons et l’Américaine Jillian Dempsey pour une saison.

La LPHF a aussi annoncé lundi un camp d’évaluation présaison qui aura lieu du 3 au 7 décembre à l’Université Utica, dans l’État de New York. Montréal y affrontera notamment New York le 4 décembre, Boston le 5 décembre et Minnesota le 7 décembre.