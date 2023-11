Aaron Rodgers s’attend à jouer dans un mois

Parole du quart-arrière des Jets de New York Aaron Rodgers, les partisans de la NFL le reverront à l’œuvre cette saison et son objectif est bien déterminé, d’autant plus que les siens demeurent dans la course aux éliminatoires en dépit de récents insuccès.

L’ancien des Packers de Green Bay est tombé au combat dès son premier match avec sa nouvelle équipe quand il a subi une déchirure du tendon d’Achille lors de sa séquence offensive initiale de la saison. Le vétéran tente maintenant de déjouer les pronostics selon lesquels sa campagne 2023 était ruinée. Comme il l’a indiqué au réseau NBC Sports, il espère revenir au jeu à la mi-décembre.

«Si les médecins lui donnent l’autorisation, nous lui permettrons d’effectuer un retour», a affirmé l’entraîneur-chef des Jets, Robert Saleh, comme rapporté par la chaîne SNY.

Opéré il y a plus de deux mois, Rodgers a décoché des passes à ses coéquipiers pendant les séances d’échauffement de récentes parties et il peut se déplacer sans béquilles. Le club new-yorkais ne refuserait pas la présence de son pivot de renom, puisque son remplaçant Zach Wilson connaît des succès limités. Les Jets présentent un dossier de 4-5 après avoir encaissé deux revers d’affilée, incluant celui de dimanche, un échec de 16 à 12 aux mains des Raiders de Las Vegas.

New York a inscrit 144 points en 2023, le deuxième plus faible total de l’Association américaine de la NFL. Son prochain duel aura lieu chez les Bills de Buffalo, dimanche.