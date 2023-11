Pas de répit pour le CH

Les Canadiens de Montréal n’auront pas l’occasion de savourer leur satisfaisante victoire d’hier bien longtemps : ils doivent reprendre le collier dès ce soir, alors que les dangereux Canucks de Vancouver sont en ville.

N’empêche, le gain de 3-2 obtenu en prolongation contre les Bruins de Boston, hier soir, fera du bien à la confiance de l’équipe à l’approche du duel contre la formation de la Colombie-Britannique qui a maintenu une fiche de 10-3-1 jusqu’ici en 2023-2024 et qui compte sur l’actuel meilleur pointeur de la LNH, Elias Pettersson (sept buts et 18 aides).

Le Suédois n’est toutefois pas le seul canon offensif des Canucks, qui comptent aussi sur d’impressionnants débuts de campagne de J.T. Miller (21 points) et du défenseur Quinn Hughes (22 points). Brock Boeser, auteur de 11 buts en 14 matchs, ne paraît pas trop mal non plus.

Tout comme le Tricolore, Vancouver a joué hier, mais a plutôt encaissé une défaite de 5-2 à Toronto.

Le CH, de son côté, peut se féliciter d’avoir soutiré la victoire aux Bruins, hier soir, après avoir perdu dix fois de suite contre ceux-ci : le dernier gain contre Boston remontait à 2019!

Profitant d’un gros match du jeune défenseur Kaiden Guhle, auteur du but gagnant en temps supplémentaire, l’équipe montréalaise a aussi vu le gardien québécois Samuel Montembeault réaliser une grande performance qui a valu d’être nommé première étoile du match.

Il y a fort à parier que Montembeault bénéficiera d’un peu de repos ce soir. Comme le jeune gardien Cayden Primeau a disputé le match de jeudi dernier contre les Red Wings à Detroit, il se peut bien que ce soit au tour du vétéran Jake Allen de prendre place devant le filet de l’équipe ce soir.

L’équipe tiendra un modeste entraînement ce matin pour les «joueurs en extra» et l’entraîneur Martin St-Louis devrait s’adresser aux médias vers 11h45.