Mailloux et Roy convaincants dans la victoire du Rocket

Jamais inquiété, le Rocket de Laval s’est imposé avec conviction face au Moose du Manitoba par le pointage de 6 à 2, dimanche au Canadian Life Centre.

Le défenseur Logan Mailloux s’est signalé en attaque, inscrivant le premier but de la rencontre sur un tir des poignets depuis la ligne bleue à seulement 47 secondes du début de la partie. Il s’est également fait complice du filet de Jared Davidson en avantage numérique en troisième période.

Joshua Roy a, quant à lui, mis fin à sa disette de quatre matchs sans inscrire un point en faisant mouche en deuxième période. L’ancien du Phoenix de Sherbrooke a aussi récolté une mention d’aide sur le but de Sean Farrell, durant un jeu de puissance, en toute fin de partie. Roy a désormais six buts et huit passes pour 14 points en 11 parties.

Joshua Roy creuse l'écart pour le Rocket à l'aide d'un bon tir sur réception -

Au fait, le premier engagement aura fait la différence dans ce duel puisque les hommes de Jean-François Houle ont fait scintiller la lumière rouge à trois reprises. C’est Nathan Légaré qui a marqué le but gagnant en désavantage numérique.

Dans les buts, Jakub Dobes a connu une très bonne partie, repoussant 23 des 25 rondelles qui lui ont été dirigées. La mauvaise nouvelle dans son cas est qu’il a quitté la rencontre en troisième période. Strauss Mann a ainsi pris sa place devant le filet et est demeuré parfait sur deux tirs.

Du côté du Moose, l’ailier gauche Jeff Malott a inscrit les deux buts des siens. Le club manitobain a utilisé deux gardiens puisque Oskari Salminen a été remplacé par Thomas Milic après avoir accordé quatre buts sur 15 tirs.

Le Rocket retrouvera le Moose dès lundi.