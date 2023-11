Les Alouettes en finale de la Coupe Grey: «Une histoire de fou!» -Danny Maciocia

TORONTO – «Quelle histoire de fou! On pourrait faire un film là-dessus. C’est incroyable ce qu’on a vécu et ce que nous sommes en train de vivre.»

Le directeur général Danny Maciocia avait le trémolo dans la voix samedi soir, sur le terrain du BMO Field, au moment de commenter la qualification des Alouettes pour la prochaine finale de la Coupe Grey.

• À lire aussi: Les Alouettes s’envolent vers la finale de la Coupe Grey

• À VOIR: Des célébrations spectaculaires pour les Alouettes

• CHRONIQUE DE MARC CALIXTE: Après les yeux de Maurice Richard, ceux de Marc-Antoine «Flash» Dequoy

«Un groupe comme celui-là, je n’ai jamais vu ça», a ensuite laissé tomber l’homme de 56 ans, qui a pourtant connu bien des équipes durant sa longue et prolifique carrière dans le monde du football.

Tout est possible...

En savourant cette victoire de 38 à 17 des Alouettes contre les Argonauts de Toronto, en finale de l’Est, le directeur général encensait les joueurs, mais aussi les entraîneurs et le reste de l’organisation, dont le département des opérations football. Un peu plus loin, le président Mark Weightman versait des larmes de joie tandis que le propriétaire Pierre Karl Péladeau avait le sourire facile.

PKP -

«Tout est possible quand tu as un projet auquel tout le monde adhère et pousse dans la même direction, a encore noté Maciocia, ému. C’est une histoire qu’on voulait écrire. Je le sais que nous étions négligés, je le sais qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui croyaient en nous, mais ce vestiaire ne s’en souciait pas.»

«C’est un vestiaire composé par des choix au repêchage, du talent qu’on a identifié de l’autre côté de la frontière et il y a le dernier tiers qui regroupe des joueurs qui ont été écartés et que personne ne voulait, a qualifié Maciocia. On les a amenés à Montréal et on a créé tout un groupe.»

Bien du nouveau!

Dans la dernière année, Maciocia en était même venu à douter que les Alouettes allaient pouvoir jouer en 2023. La vente de l’équipe s’est conclue, puis au terme d’une saison morte difficile, on allait entamer la campagne avec un nouvel entraîneur-chef, un nouveau quart-arrière, un nouveau président, un nouveau propriétaire, puis les athlètes qu’on a pu dénicher après avoir eu les mains liées sur le marché des joueurs autonomes.

«Je suis vraiment excité du fait qu’il y a un an, je ne faisais pas partie d’une équipe de football, a reconnu à son tour l’entraîneur-chef Jason Maas. J’ai été embauché en décembre et partagé une vision avec Danny [Maciocia]. Nous avons travaillé fort pour obtenir cette opportunité d’aller à la Coupe Grey.»

MAAS_ENTREVUE -

«La saison morte avait été extrêmement difficile pour moi et ma famille, a pour sa part témoigné le quart-arrière Cody Fajardo. Je ne savais pas si j’allais prendre ma retraite ou si une équipe allait me donner une autre chance. Coach Maas a été embauché, puis Danny m’a offert un contrat de deux ans et montré qu’il croyait en moi. J’ai voulu faire tout ce que je pouvais pour prouver à ces deux hommes-là qu’ils avaient raison de me faire confiance. Si ce n’était pas d’eux, je ne jouerais plus au football et je n’irais pas à la Coupe Grey le week-end prochain. Je les aime vraiment beaucoup.»

Grâce à l’unité défensive

Au cœur des succès de l’équipe, il y a évidemment l’unité défensive qui, depuis l’arrivée de Shawn Lemon et Darnell Sankey pendant la saison, transporte les Alouettes. Encore neuf revirements dans la finale de l’Est face aux Argonauts, dont des interceptions de Marc-Antoine Dequoy, Kabion Ento, Sankey et Reggie Stubblefield.

Touché de Marc-Antoine Dequoy -

Après le match, le coordonnateur défensif Noel Thorpe déployait sa fierté, tranchant rapidement qu’il s’agissait de la meilleure performance d’une unité défensive dont il a été témoin durant sa carrière d’entraîneur.

«Au premier rang, a-t-il répondu. Dans un match important comme celui-là, ça vient au premier rang.»

Crédit photo : Peter Power/LCF.ca.

Le prochain chapitre de l’histoire de fou de l’édition 2023 des Alouettes s’écrira maintenant à Hamilton, dimanche prochain. Les Blue Bombers de Winnipeg, champions en 2019 et 2021, en seront pour leur part à une quatrième présence consécutive.

«Je vais participer à ma cinquième finale de la Coupe Grey, a pour sa part souligné Maciocia. Honnêtement, je ne sais pas à quoi m’attendre.»

Ce qu’ils ont dit...

«Je ne pourrais être plus heureux» -Marc-Antoine Dequoy, maraudeur ayant ramené une interception pour le touché en début de match en finale de l’Est

«Défensivement, nos gars sont des monstres» -Kristian Matte, joueur de ligne offensive

«Je suis tellement fier de ces gars-là» -Noel Thorpe, coordonnateur défensif

«Nous croyons en l’un et l’autre» -Cody Fajardo, quart-arrière