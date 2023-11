Je sais qu’il est tôt. Très tôt. Très très tôt. Mais contre vents et marées, le CH est actuellement en lutte, au classement, avec les grosses pointures de la Ligue nationale de hockey.

En ce dimanche, Montréal, deuxième équipe repêchée dans l’Est avec 16 points, prendrait part aux éliminatoires si elles débutaient aujourd’hui.

Les hommes de Martin St-Louis devancent le Lightning et sont à deux petits points de clubs comme les Maple Leafs, les Hurricanes... et les Red Wings, deuxièmes de la division.

Pourquoi en parler ce matin? Certainement pas parce que le rang du Tricolore, en cette période de reconstruction, m’importe. J’en parle plutôt parce que la façon dont se comporte ce groupe depuis déjà plusieurs semaines aura assurément un grand impact positif sur son futur.

Voici une statistique qui me parle énormément : 37% des points récoltés par le CH jusqu’ici l’ont été dans le cadre de matchs où le club est revenu de l’arrière au moins une fois. 37%!

Le terme «culture» : pas si fou que ça, finalement!

Dans le cadre d’une reconstruction, les certitudes sont rares comme neige en juillet. Cet attaquant repêché tôt répondra-t-il aux attentes en termes de production? Ces jeunes gardiens de but atteindront-ils le niveau requis pour aider leur équipe suffisamment? Ces défenseurs au nombril vert ont-ils vraiment ce qu’il faut pour assurer l’avenir du club?

Les gens peuvent avoir une opinion sur chacune de ces questions. En fait, vous avez déjà une opinion sur chacune de ces questions. On est quand même à Montréal!

Mais la vérité, c’est que nul ne sait vraiment, en ce 12 novembre 2023, comment le groupe en place se développera d’ici, par exemple, deux ou trois ans.

Ce qu’on sait toutefois, et ça c’est une certitude, c’est que l’édition 2023-2024 des Canadiens (qui compte dans ses rangs plusieurs patineurs qui feront partie du futur) est résiliente. Elle est forte mentalement. Elle se bat.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Résultat? Cette équipe, qui sur papier n’est pas au niveau des autres clubs avec qui elle rivalise présentement, gagne sa part de matchs.

Elle le fait sans Kirby Dach qui, à 22 ans et avant de se blesser, était perçu par certains comme le premier centre du CH. Et elle le fait aussi alors que certains de ses espoirs les plus solides (Hutson, Reinbacher, Mailloux, Roy, Beck, Engström, Konyushkov) sont toujours en train de grandir dans les rangs mineurs. On peut logiquement se permettre de croire qu’au moins quelques joueurs ci-haut mentionnés feront du Tricolore un meilleur club, sur le long terme.

Les dirigeants du CH ont souvent, voire très souvent employé le terme «culture» pour justifier leurs décisions (repêchage, échanges, embauches). Et certains partisans ont, en contrepartie, tourné cette explication en dérision, minimisant son impact potentiel.

Actuellement, que ça vous plaise ou non, c’est ce qui permet à la Sainte-Flanelle de rivaliser. Et parce que le talent à lui seul ne suffit pas dans une ligue comme la LNH, c'est aussi cette culture, basée sur la résilience, qui risque de faire du CH un club dangereux sur le long terme (quand les espoirs seront à maturité).

En vidéo principale, je vous résume les propos de Martin St-Louis et de Johnathan Kovacevic sur le sujet. Tous les deux y sont allés de phrases très révélatrices.

Bonne écoute et... bon dimanche!