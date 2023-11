Dur retour sur Terre pour Norlinder

Jean-François Houle s’apprêtait à mettre fin à son point de presse au terme de l’entraînement matinal du Rocket de Laval, mercredi dernier, à la Place Bell, avant que le collègue Anthony Marcotte ne lui pose une question corsée.

Sachant qu’il a repris ses mauvaises habitudes, croyez-vous que Norlinder peut retrouver le niveau de jeu qu’il avait offert au camp d’entraînement?

Sourire en coin, Houle ne s’était pas défilé.

«Absolument», a affirmé le pilote du club-école.

Mais il a appelé un chat un chat par la suite. Norlinder a connu énormément de difficulté lors du dernier match du Rocket, le samedi 4 novembre, face aux Marlies de Toronto, terminant sa soirée de travail à -4.

«Je n’ai pas aimé son dernier match, a-t-il fait savoir. Il n’était pas impliqué. Il a perdu plusieurs batailles. C’est lui qui tient le bâton. Il a les opportunités. C’est à lui de se redresser.»

Ce n’est pas dimanche après-midi à Winnipeg qu’il se redressera, car Norlinder sera retranché face au Moose du Manitoba, comme l’a rapporté en premier le collègue Marcotte.

Avec 9 défenseurs en santé, JF Houle doit faire des choix. Il commence par retrancher Mattias Norlinder cet après-midi à Winnipeg. Ce n'est pas un bon départ pour le Suédois qui n'a pas le même panache qu'on a vu au camp du CH avec 2 points et la pire fiche de la LAH à -13. — Anthony Marcotte (@anthonymarcotte) 12 novembre 2023

Un dur retour sur Terre pour le Suédois qui est passé bien près de se tailler un poste avec les Canadiens au mois d’octobre.

Après 10 matchs, le défenseur de 23 ans montre le pire différentiel de la Ligue américaine, -13. Malgré du temps de jeu en avantage numérique, il a été limité à un but et une aide.

Norlinder a connu quelques bons moments durant lesquels il appuyait l’attaque avec confiance, mais tout comme Logan Mailloux, il a aussi mal paru en zone défensive à certaines occasions.

Lorsque Norlinder est revenu du camp d’entraînement des Canadiens, Houle avait d’ailleurs identifié la constance comme le point à améliorer.

«On est super contents pour lui qu’il ait eu un bon camp. On espère que ça va se transposer ici à Laval. Il faut qu’il ait de la constance. Il ne peut pas connaître deux bons matchs et en jouer quatre mauvais par la suite. Il faut que ce soit six matchs de suite qui sont solides», avait-il fait comprendre.

Avec plusieurs recrues et nouveaux visages dans sa formation cette année, le Rocket souffre de son manque d’expérience en début de saison. La formation lavalloise figure au septième et dernier rang de la section Nord avec une fiche de 2-7-1.