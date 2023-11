Défaite à la Coupe Dunsmore: quatre chantiers pour le Rouge et Or pour tenter de retourner au sommet en prévision de la prochaine saison

Champions en titre de la Coupe Vanier, le Rouge et Or de l’Université Laval avait de grandes attentes en 2023. L’objectif était clair et c’était de passer à l’histoire comme l’une des rares équipes à réussir un doublé. Les joueurs portaient d’ailleurs un bracelet où il était inscrit «back to back».

Dans cette optique, la défaite de 12-6 à la Coupe Dunsmore – malgré une performance exceptionnelle de l’unité défensive, qui a contenu les Carabins de l’Université de Montréal à une mince récolte de 203 verges – est décevante.

Absence d’un centre-arrière

La position de centre-arrière n’est pas la plus sexy, mais elle revêt une grande importance dans les schémas offensifs du Rouge et Or depuis les succès d’Antony Auclair qui a été une pièce importante dans la victoire de la Coupe Vanier en 2018.

Utilisé à toutes les sauces l’an dernier, David Dallaire n’a jamais été remplacé. Les entraîneurs savaient très bien qu’ils ne misaient pas sur un joueur aussi polyvalent que le choix de 2e ronde des Alouettes de Montréal pour assurer la relève, mais ils avaient des options intéressantes sous la main.

Ces options ont toutefois fondu comme neige au soleil. Identifié comme le centre-arrière partant, Étienne Amiot a joué une partie. Blessé à un ischio-jambier pendant le camp d’entraînement, il s’est blessé de nouveau dès son retour au jeu. Joueur physique qui a eu un rôle important sur les unités spéciales en 2022 et doté de bonnes mains, il aurait été un atout important afin de briser les tendances.

Youri Gauthier aurait pu être une option intéressante, mais il n’était pas admissible sur le plan académique. La nouvelle est tombée quelques jours avant le premier match. Il s’est toutefois entraîné toute la saison avec l’équipe et il pourrait être de retour. Laval a recruté Raphaël St-Hilaire, qui amorcera son parcours universitaire en janvier.

Attaque au sol au ralenti

Le Rouge et Or a toujours pris une grande fierté à présenter une offensive équilibrée. L’attaque au sol a toutefois fait cruellement défaut cette année. Tôt dans la saison, les défensives misaient très souvent sur un front léger parce que le Rouge et Or était plus prévisible et déployaient plusieurs joueurs en couverture, ce qui compliquait le travail du quart-arrière et des receveurs.

Dominant lors de la Coupe Mitchell en 2022, Kalenga Muganda était promis à une belle saison, mais une commotion cérébrale pendant le camp a saboté les plans. Il n’a disputé qu’un match et l’avenir est incertain.

Doté d’une très grande vitesse, Shawn Valentine a démontré de belles choses par moments et il pourrait éclore l’an prochain après avoir connu une belle progression dans son apprentissage des protections de passe. Ancien joueur de soccer, il avait peu d’expérience de football quand il est arrivé à Laval en 2022.

Recrutement sur la ligne défensive

Touchée par de nombreuses blessures cette saison, la ligne défensive a bien fait en éliminatoires avec le retour des éclopés. Il y aura toutefois une vague de départs importante. Le plaqueur étoile Jean-William Rouleau a déjà confirmé qu’il renonçait à sa dernière année d’admissibilité pour amorcer sa carrière d’ingénieur.

William Desgagnés, Alexandre Deblois, Charles-Lee Alarie-Tardif et Antoine-Félix Audet-Michaud pourraient aussi quitter sans compter qu’Alias Amelin et Maxime Boivin n’ont pas terminé la saison, tous les deux expulsés.

Les recrues Christophe Lévesque et Jacob Jinchereau occuperont des rôles plus importants l’an prochain quoique le premier a vu pas mal d’action cette année. Le plaqueur Thomas Gosselin, du CNDF, et l’ailier défensif Loïc Brodeur, des Nordiques de Lionel-Groulx, sont deux des recrues de premier plan dans la mire du Rouge et Or alors qu’Étienne Savard et Alexandre Ouellet ont déjà confirmé leur venue à Laval.

Si le Rouge et Or a fait le plein parmi les demis défensifs en 2023, c’est maintenant au tour de la ligne défensive qui a besoin d’être regarnie.

Production des ailiers espacés

La production offensive du Rouge et Or est venue principalement des demi insérés Kevin Mital, Édouard Arsenault et Isaac Gaillardetz. Meilleur receveur du Rouge et Or cette saison avec 28 réceptions pour 501 verges, Gaillardetz a aussi vu de l’action comme ailier espacé quand Mital était dans l’alignement. Il faudra voir quels seront les plans pour la prochaine saison.

L’ailier espacé le plus productif a été Frédérik Antoine qui a capté dix passes pour 117 verges en cinq parties. La recrue Enzo Dihoulou et Guillaume Cauchon pourraient représenter une partie de la solution.