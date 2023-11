Coupe Billie Jean King: une année parfaite pour Leylah Fernandez

Appelez-la «Miss Canada» ou «Madame Coupe Billie Jean King». Pièce maîtresse de la victoire des Canadiennes dans la prestigieuse compétition par équipe, dimanche à Séville, la Québécoise Leylah Fernandez est invaincue cette année à ce tournoi.

À 21 ans, Leylah a signé huit victoires en autant de matchs cette année, que ce soit en simple ou en double.

Crédit photo : Photo AFP

Et la 35e joueuse mondiale a été particulièrement spectaculaire durant la phase finale, disputée tout au long de la dernière semaine, et durant laquelle elle a signé cinq triomphes, dont un aux dépens de la Tchèque Marketa Vondrousova, septième sur la WTA.

Crédit photo : Photo AFP

«Je suis fatiguée», a répondu Leylah en souriant, quand un journaliste lui a demandé, en conférence de presse, comment elle se sentait après ce premier sacre du Canada à la Coupe Billie Jean King, qui fêtait son 60e anniversaire cette année.

«Mais non, mais non, je blague! a-t-elle continué. En vérité, je suis extrêmement heureuse, en extase. [...] On peut finalement dire que nous sommes championnes, et nous le méritons pleinement.»

Voyez la balle de match et les célébrations du Canada ici:

Leylah Fernandez offre la coupe Billie Jean King au Canada! -

Une année difficile

Ce sacre, c'est aussi un baume sur une année difficile pour le tennis canadien.

Jusqu'à la victoire de Leylah à Hong Kong, le mois dernier, les principaux représentants de l'unifolié en avaient arraché au sein des deux plus grands circuits de tennis au monde, la WTA et l'ATP.

Félix Auger-Aliassime a aussi pansé une partie des plaies laissées par cette saison pénible, il y a deux semaines, quand il a été couronné à Bâle.

Puis, contre toute attente, les Canadiennes, qui n'avaient jamais passé les demi-finales à ce tournoi autrefois appelé la Fed Cup (c'était il y a... 35 ans), sont devenues les championnes du monde, n'échappant qu'une seule rencontre dans la phase finale.

Crédit photo : Photo AFP

«Après le US Open [où elle a perdu au premier tour], j'ai commencé à me sentir de plus en plus confiante sur le terrain, a raconté Leylah. [...] J'espère que [ce titre] me donnera encore plus de confiance pour la saison 2024.»

▶ Pour la première fois de l'histoire, la bourse remise aux gagnantes de la Coupe Billie Jean King est égale à celle qui sera décernée aux vainqueurs de la Coupe Davis, dans deux semaines. Les Canadiennes ont mis la main sur un total de 2,4 millions $, dimanche.