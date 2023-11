Une sortie de léthargie à Seattle?

En pleine déroute et sur le point de voir leur entraîneur «recevoir son 4%», les Oilers d’Edmonton auront à cœur de se remettre à gagner, ce soir, alors qu’ils affronteront le Kraken à Seattle.

La rencontre sera présentée dès 22h à TVA Sports 2.

Alors que tout le monde s’attendait à voir Edmonton l’emporter contre les pauvres Sharks de San Jose, jeudi soir, les Oilers ont trouvé le moyen de trébucher de nouveau pour s’incliner au compte de 3-2.

En vertu de sa séquence de quatre revers d’affilée et du 31e rang du classement général de la Ligue nationale, la formation albertaine pourrait être tentée d’effectuer quelques changements et certains regardent du côté de l’entraîneur-chef Jay Woodcroft, plus que jamais sur la corde raide.

Mais pour l’instant, Woodcroft est toujours en poste. Ce dernier souhaite sans doute un réveil de son capitaine, Connor McDavid, étonnamment peu productif jusqu’ici en 2023-2024 avec une récolte de deux buts et huit aides en dix rencontres.

C’est aussi compliqué pour le Kraken en ce début de saison, alors que la formation de Seattle a maintenu un dossier de 5-6-3 jusqu’ici.

L’équipe a cependant remporté son dernier match, jeudi soir, au compte de 4-3 contre l’Avalanche du Colorado.