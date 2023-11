Un premier choc Canadiens-Bruins en 2023-2024

Les Canadiens retrouvent un vieux rival, ce soir à Montréal, alors qu’ils reçoivent la visite des Bruins de Boston.

Ce classique du hockey sera présenté dès 19h à TVA Sports.

Si le CH vient de se relever d’une séquence de quatre revers de suite avec sa victoire de jeudi contre les Red Wings à Detroit, les Bruins, eux, continuent sur leur lancée de la saison dernière. La formation dirigée par Jim Montgomery n’a perdu que deux matchs cette saison.

Les Bruins ont eux aussi remporté leur dernier match jeudi soir, un gain de 5-2 contre les Islanders de New York dans lequel Charlie Coyle a réalisé un tour du chapeau. Leur attaquant David Pastrnak connaît un autre bon de saison, lui qui a cumulé dix buts et dix aides en 13 rencontres.

Le CH avait congé d’entraînement, hier, au lendemain de sa victoire contre les Wings. La formation montréalaise a glissé au septième rang de la section Atlantique après sa série de quatre défaites. La tâche n’est pas facile, ce weekend, puisque l’équipe affrontera aussi les Canucks de Vancouver demain, une autre formation qui connaît un bon début de saison.

L’entraîneur du CH, Martin St-Louis, a eu la main heureuse, pour ainsi dire, en séparant le duo Nick Suzuki-Cole Caufield lors du match de jeudi. Le premier patinait aux côtés de Josh Anderson et Alex Newhook alors que le second avait Christian Dvorak et Juraj Slafkovsky.

«Ça devenait stagnant pour notre trio, avait reconnu Caufield. C’est une longue saison et c’est parfois bon d’y aller de changements. J’ai aimé le jeu de nos quatre trios dans cette victoire.»

Brillant dans une rare performance jeudi soir, le jeune gardien Cayden Primeau sera-t-il de retour devant la cage montréalaise ce soir? St-Louis en dira sûrement plus long en marge de l’entraînement de l’équipe ce matin.