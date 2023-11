Retour au Québec après un an dans la NCAA: «Ce fut l'une de mes meilleures décisions de ma vie de jeune adulte»

Au terme de la rencontre qui sera selon toute vraisemblance sa dernière dans l’uniforme du Rouge et Or de l’Université Laval avant de faire le saut dans la LCF, Kevin Mital était fort émotif.

«Ça fait longtemps que je sais qu’il pourrait s’agir de mon dernier match à Laval, mais je vais y aller une étape à la fois, a souligné le demi inséré. Je vais digérer celle-la avant de penser à autre chose.»

Auteur de sept réceptions pour 64 verges et d’une course de 19 verges, Mital aurait voulu en donner plus, mais il a aimé la détermination du Rouge et Or. «Pour une équipe qui a perdu 28-0 il y a quatre semaines, nous avons livré toute une bataille. Nous sommes sortis avec une belle énergie et les Carabins ont certainement eu chaud à la demie.»

«Comme ce fut le cas toute la saison, l’offensive a tiré de la patte, de poursuivre le joueur par excellence sur la scène canadienne en 2022. Je n’ai pas eu les performances que je voulais en raison de mes blessures et d’une suspension. Aujourd’hui, la défensive nous a gardé dans le match.»

«Meilleure décision»

Débarqué à Laval en 2020 après une saison avec l’Orange de Syracuse en Division 1 dans la NCAA, Mital n’avait aucun regret d’être revenu à la maison. «Même si tout le monde pensait que c’était une décision de cave de laisser tomber le rêve de la NCAA, ce fut l’une de mes meilleures décisions de ma vie de jeune adulte, a-t-il déclaré. Je le dis souvent à mes parents que ce fut ma meilleure décision.»

Une défensive sans reproche

La défensive du Rouge et Or n’a cédé que 203 verges aux Carabins tout en provoquant deux revirements. Des 12 points des Bleus, seulement trois ont été le fruit de l’offensive.

«La défensive n’aurait pas pu faire mieux, a déclaré le demi défensif Maxym Lavallée. On s’est battu jusqu’à la fin et Montréal a disputé un meilleur match que nous. On s’est présenté dans un bon état d’esprit et on a tout donné. Je n’ai aucun regret. Même chose pour mon parcours de six ans qui vient de se terminer.»

En pleurs après cette défaite crève-cœur, Arnaud Desjardins s’en voulait pour l’interception qui s’est transformée en touché. «Ce fut un mauvais jeu qui a fait la différence, a-t-il expliqué. Nous avons affronté une très bonne défensive et c’est difficile de commettre des revirements comme ça. J’ai tout laissé sur le terrain, mais ce ne fut ps assez.»

Desjardins a complété 17 de ses 33 passes pour 149 verges et a été victime de trois interceptions. Ila été le meilleur porteur du Rouge et Or avec des gains de 36 verges en huit courses.

Du côté des Carabins, Jonathan Sénécal a rendu hommage à ses coéquipiers en défensive. «Chapeau à notre défensive qui est la meilleure au pays et qui l’a prouvé, a déclaré le pivot qui a complété 18 de ses 26 passes pour 175 verges et ajouté 29 verges en sept courses. Crédit à Laval dont la défensive nous a montré des choses qu’on n’avait pas vu et qui avait un bon plan pour nous contrer du début à la fin.»

Avec 11 réceptions pour 94 verges, Carl Chabot a été le meilleur des Bleus. «Ce fut une grosse bataille de positionnement de terrain et c’était important d’obtenir de gros premiers essais même si on ne réussissait pas à marquer, a-t-il expliqué. Notre défensive a joué un énorme rôle.»