Quand Montembeault refuse une invitation de Swayman

Brendan Gallagher a reçu deux bons coups de bloqueur de Jeremy Swayman après un contact avec le gardien des Bruins en troisième période. S’il a vu le visage de Gallagher de très proche, Swayman aurait bien aimé voir celui du gardien à l’autre bout de la patinoire, Samuel Montembeault.

«J’ai vu qu’il me faisait signe, a dit Montembeault. Il voulait que j’y aille, mais je ne voulais pas. J’ai dit à Martin (St-Louis) que je ne frappe pas assez fort de toute façon. Je pense que la défaite lui fera encore plus mal.»

«J’ai levé les bras pour lui montrer que j’étais là, a reconnu Swayman en entrevue avec le collègue Jonathan Bernier et les autres scribes de Boston. Mais il ne s’est rien passé, ça ne sert à rien d’en parler.»

Au cœur de cette altercation, Brendan Gallagher a refusé de dévoiler le contenu de sa conversation avec l’homme masqué des Bruins.

«Si je dois résumer, je dirais que je lui disais qu’il n’avait pas raison, a répliqué Gallagher en souriant. Mais vous pouvez lire tous les détails dans ma biographie qui sera publiée dans dix ans!»

Au-delà de cette invitation refusée, Montembeault a connu un fort match avec 25 arrêts.

«On a battu les Bruins un samedi soir et les Alouettes ont gagné pour atteindre la Coupe Grey, c’était vraiment une belle journée pour les partisans montréalais.»

Montembeault a regardé des portions du match des Alouettes en fin d’après-midi en mangeant un bol de grau. Une recette gagnante pour le numéro 35.

Le courage de Guhle

Kaiden Guhle découvrait la rivalité avec les Bruins pour une première fois. Blessé en fin de saison, il n’avait pas encore joué contre l’équipe du Massachusetts. Il s’est organisé pour ne pas oublier cette première rencontre avec un but vainqueur en prolongation, une passe sur le but de Gallagher, cinq tirs bloqués et un dossier de +2.

«Je suis encore plus heureux des tirs bloqués, nous avions besoin de tuer ce trois contre cinq, a dit Guhle. Je n’étais pas le seul à bloquer des tirs, Kovy (Kovacevic) a fait la même chose.»

Guhle a encore une fois démontré son courage en se plaçant dans la ligne de tir de David Pastrnak, l’un des plus redoutables marqueurs de la LNH.

«Est-ce que ça fait peur ? Oui et non, a-t-il répliqué. Ça fait encore plus mal quand tu vois la rondelle dans le fond du filet.»

«Il joue comme ça depuis qu’il a fait le saut dans la LNH l’an dernier, a renchéri Gallagher en parlant de Guhle. Il est un défenseur clé pour nous. Il a joué tout un match. Quand tu regardes dans le vestiaire avant un match, tu sais que tu peux compter sur lui, peu importe l’identité de l’équipe rivale.»

Le bon vieux Gallagher

Toujours utilisé à l’aile droite du troisième trio aux côtés de Sean Monahan et de Tanner Pearson, Gallagher donne le sentiment d’un joueur en pleine renaissance cette saison. Il a maintenant cinq buts et huit points après 14 matchs.

«C’est génial de le voir jouer de cette façon, a mentionné Guhle. Gally (Gallagher) a traversé des saisons difficiles avec les blessures. Il est en santé et il a du plaisir sur la patinoire.»

«Depuis le début de l’année, Gally ressemble beaucoup au même joueur qu’on a vu longtemps ici à Montréal, a renchéri St-Louis. Il est dans une bonne place physiquement et mentalement. La LNH n’est pas une ligue facille, c’est difficile d’y jouer quand tu n’es pas à 100%. Je suis content pour son succès sur la feuille de pointage. Mais avec Gally, il y a bien des choses qui ne se lisent pas sur une feuille de pointage.»

