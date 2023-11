Une fin de carrière à Montréal pour Patrick Kane?

Publié aujourd'hui à 18h35

Mis à jouraujourd'hui à 18h35

La star Patrick Kane, tout premier choix du repêchage amateur de 2007 au profit des Blackhawks de Chicago est, de toute évidence, prête à revenir au jeu sous peu.

Opéré à la hanche en juin dernier après une saison beaucoup moins productive en raison de cette blessure qu’il trainait depuis quelques saisons, Kane aura 35 ans dans neuf jours et il a certainement encore quelques bonnes saisons dans le corps, aux dires de son agent, Pat Brisson.

Kane est libre comme l’air et peut s’entendre avec l’équipe de son choix, lui qui est passé aux Rangers de New York à la date limite des transactions, la saison dernière, après avoir passé toute sa carrière dans l’organisation des Blackhawks de Chicago.

Kane a trois bagues de la Coupe Stanley, un trophée Conn-Smythe, un Calder, un Art-Ross, un Hart et un trophée Ted-Lindsay.

Il cumule 1237 points, dont 451 buts, en 1180 matchs dans la Ligue nationale. Il a ajouté 53 buts et 138 points en 143 matchs de séries éliminatoires, un total de matchs de séries impressionnant.

La rumeur veut que Kane ait réduit à quatre ou cinq la liste des équipes avec lesquelles il est intéressé à s’entendre. Ces équipes seraient toutes dans l’Association de l’est.

Bien entendu, les Sabres de sa ville natale de Buffalo lui font de l’œil et Kane ne dit pas non... Les Rangers, avec qui il a terminé la dernière campagne, seraient aussi sur les rangs, tout comme les Panthers de la Floride, où Kane a des affinités. Les Red Wings de Detroit seraient aussi parmi les intéressés.

Un plateau, puis la retraite

Kane reluque assurément la barre des 500 buts en carrière. Il va chercher une entente pour terminer l’actuelle saison et en ajouter probablement au moins deux, idéalement trois, ce qui le conduirait à 38 ans et, selon toute vraisemblance, à la retraite.

À ce stade-ci, vous devez certainement me voir venir...

Sans même me demander si Kane, un Américain natif de Buffalo, aurait envie de jouer au Canada, j’ai envie de rêver un peu en ce début de week-end.

Le Canadien suit un plan clair et précis, c’est vrai. Mais Kent Hughes a quelques fois laissé échapper, lors de certaines entrevues, qu’il y avait dans son plan l’idée de greffer un gros talent naturel à sa formation, un joueur vedette qui peut «changer la game».

Kane est un gaucher qui évolue sur le flanc droit. Si je me ferme les yeux et que j’imagine Kane compléter Nick Suzuki au centre et «Goal» Caufield à gauche, j’ai beaucoup de plaisir.

Je souris et rêve éveillé de voir le prolifique Kane endosser le mythique chandail majoritairement rouge du Canadien un samedi soir au temple...

Je n’ai aucun mal à me recréer le bruit de la foule bondissante et hurlante après un laser de Kane dans la lucarne.

J’entends d’ici Michel Lacroix en rajouter : « le but du Canadien, son premier de la saison, compté par le numéro 88, Canadiens goal, his first of the season, scored by number 88... Patrick Kane !!! »

Évidemment, je rêve... évidemment, je ne devrais même pas me permettre de faire ça, évidemment, ici désormais à Montréal, on est né pour un petit pain pis on ne peut plus penser faire des sandwichs pour tout le monde.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Des liens, des moyens

En même temps, notre V-P hockey est américain : Jeff Gorton. Notre DG, Kent Hughes, a une fibre américaine très prononcée...

Notre coach a des ramifications partout aux États-Unis.

Pis notre buteur élite est né dans le Wisconsin.

Ah oui, faudrait pas oublier Vincent Lecavalier, dont le mandat consiste, entre autres, aux missions de lobbying en faveur du Canadien à travers la ligue nationale.

Bon, je rêve assurément et je ne suis pas dupe. Les chances de voir Patrick Kane dans l’uniforme du Canadien sont de l’ordre d’une sur mille. Et encore.

Mais qui ne risque rien, n’a rien. Si j’étais Kent Hughes, je préparerais tout un «pitch». Montréal a un besoin d’ajout en talent. Kane ne sera pas ici pendant cinq, six ou sept ans, il va jouer maximum trois autres saisons après l’actuelle.

Si j’étais Kent Hughes et Jeff Gorton, je tenterais le grand coup : attirer Patrick Kane et ses mains magiques avec le Canadien pour venir y terminer sa carrière.

Imaginez Patrick Kane qui score le 500ème but de sa glorieuse carrière avec le Canadien!