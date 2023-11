Une autre soirée honteuse pour McDavid et les Oilers

Connor McDavid et les Oilers ont peut-être atteint le fond du baril jeudi en réalisant ce que plusieurs croyaient impensable: perdre un match de hockey contre les pauvres Sharks de San Jose.

Pourtant, Edmonton a accompli l’exploit peu enviable de s’incliner 3 à 2 devant une formation qui avait échappé ses 11 premières rencontres de la saison avant de signer deux gains consécutifs. En raison de quatre revers d’affilée et du 31e rang du classement général de la Ligue nationale, la formation albertaine pourrait être tentée d’effectuer quelques changements et certains regardent du côté de l’entraîneur-chef Jay Woodcroft, plus que jamais sur la corde raide.

Cependant, les joueurs doivent faire un examen de conscience et cela inclut McDavid, tenu en échec dans un deuxième affrontement de suite. La baisse de production du numéro 97, qui revendique 10 points en autant de duels depuis le début de la campagne, n’est pas étrangère à la famine des Oilers.

Pour ce qui est de ses coéquipiers, ils tentent sans surprise de se nourrir d’espoir.

«Nous constituons la même équipe que nous avons toujours été, a estimé l’attaquant Ryan Nugent-Hopkins, tel que rapporté par le quotidien "Edmonton Journal". Le truc le plus facile serait d’abandonner, mais ce n’est pas l’essence même de ce groupe. Il nous faut trouver une étincelle en nous-mêmes.»

«Nous combattons cela tous ensemble. [...] Nous ne parvenons pas à inscrire des filets. Nous disons les bons mots et nous essayons de compliquer la vie aux gardiens adverses... mais la rondelle n’entre pas», a-t-il aussi déclaré.

Évidemment, le rendement des gardiens demeure un sujet chaud dans l’entourage du club et encore une fois, Stuart Skinner a failli à la tâche, accordant trois buts en 18 tirs. Ce n’est pas le type de performance qui va remédier à la situation. Néanmoins, son instructeur n’est pas prêt à le blâmer en premier lieu.

«Il faut repérer les aspects positifs de ce match et avancer. En même temps, on doit réduire le nombre d’erreurs qui finissent dans notre filet», a-t-il indiqué, sachant que les Oilers ont décoché 41 lancers.

La vie continue...

Pour revenir à Woodcroft, celui-ci semble encore capable de dormir. Même si les siens ont récolté cinq points en 13 sorties cette saison et égalé le pire départ de l’histoire de la concession, rien ne change à sa planification.

«Je me soucie de mes affaires quotidiennes et du processus à suivre chaque jour, en donnant quelque chose aux gars sur laquelle ils peuvent se concentrer, a-t-il affirmé. Personne n’est heureux quant à l’endroit où nous nous situons. Nous sommes tous responsables et nous pouvons faire mieux. C’est l’objectif actuel.»

Les Oilers reprendront le collier en visitant le Kraken de Seattle, samedi.

-Non réclamé au ballottage quelques jours auparavant, Jack Campbell a disputé une première partie dans la Ligue américaine, jeudi, sous les couleurs des Condors de Bakersfield. Il a cédé quatre fois en 20 tirs dans une défaite de 4 à 1 contre les Canucks d’Abbotsford.