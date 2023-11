Toute une entrée en scène pour Nicolas Aubé-Kubel

Rappelé dans la journée par les Capitals de Washington, le Québécois Nicolas Aubé-Kubel a inscrit un but et fourni une mention d’aide dans un gain de 4 à 2 des siens sur les Devils, vendredi soir, au New Jersey.

L’attaquant de 27 ans a été promu dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison de la blessure d’Antony Mantha et il a fait sentir sa présente dès les premiers moments du match. Voyez son but ci-dessus.

Avec un peu moins de 10 minutes à faire au premier tiers, Aubé-Kubel a trompé la vigilance de Vitek Vanecek avec un puissant tir sur réception. Quinze secondes plus tard, il a remis la rondelle à Beck Malenstyn et ce dernier a fait mal paraître le gardien du New Jersey.

Vanecek a d’ailleurs été remplacé par Akira Schmid après cette réussite des «Caps». Le numéro 1 des Devils a accordé deux buts sur seulement cinq lancers.

Pour revenir à Aubé-Kubel, c’était son premier match de la saison dans le circuit Bettman. Il s’agissait aussi de la neuvième rencontre dans la LNH où il amassait au moins deux points, lui qui y disputait une 223e partie.

Les deux autres filets des Capitals ont été inscrits par Evgeny Kuznetsov. Timo Meier et Dawson Mercer ont fait mouche dans le camp des perdants. Ces deux buts sont venus en troisième période, mais le deuxième de Kuznetsov – dans une cage laissée à l’abandon – a mis fin aux espoirs de remontée des Devils.

Trois de suite pour les Panthers

En Floride, les Panthers ont signé une troisième victoire de suite en battant les Hurricanes de la Caroline 5 à 2.

Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe et Aleksander Barkov ont chacun amassé un but et une mention d’aide, tandis que le gardien Sergei Bobrovsky a effectué 28 arrêts.

Les autres marqueurs des Panthers ont été Sam Reinhart et Kevin Stenlund (filet désert), tandis que la réplique des «Canes» a été l’œuvre de Jesperi Kotkaniemi et Sebastian Aho.

C’était le sixième de la saison du premier choix (troisième au total) du Canadien de Montréal au repêchage de 2018. Il est désormais à 10 réussites d’égaler son plus grand total de but en une saison dans la LNH, et ce, après seulement 14 parties de jouer en 2023-2024.