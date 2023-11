Oilers : Ken Holland, un «lame duck»

Il y a un problème important chez les Oilers d'Edmonton et c'est le meme qui existait chez les Sénateurs d'Ottawa depuis un certain temps.

L'été dernier, la formation albertaine a embauché Jeff Jackson à titre de président des opérations hockey.

Pendant ce temps, le directeur général Ken Holland verra son contrat venir à échéance à la fin de la présente campagne.

«C'est qui le boss?, s'est exclamé Renaud Lavoie, vendredi, à JiC. On est dans le même scénario que les Sénateurs, on revoit le même film. Tous les joueurs se regardent et se demandent qui est le vrai boss.

«Sam Gagner arrive de nulle part et signe un contrat avec les Oilers. C'était qui son agent? Jeff Jackson. Ce n'est pas Ken Holland qui a mis Gagner sous contrat. Holland est un "lame duck". S'il y a des changements à faire, ce ne sera pas seulement l'entraîneur-chef (Jay Woodcroft), ce sera aussi le directeur général parce que la situation actuelle est insoutenable.»

