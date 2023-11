Lourd défi pour la défensive du Rouge et Or: «Jonathan est le meilleur joueur du RSEQ, mais il n'est pas invincible»

Louangé avec raison par tout le monde associé de près ou de loin au milieu du football, Jonathan Sénécal représente un sérieux casse-tête pour les défensives adverses.

Ennuyé par une blessure à un ischio-jambier en 2022 où il ne pouvait pas mettre ses jambes à profit, le quart-arrière des Carabins a retrouvé toute sa mobilité cette année. La question est de savoir s’il peut être ralenti.

«Jonathan est le meilleur joueur du RSEQ et il a eu du succès dans les deux parties contre nous, mais il n’est pas invincible, a résumé le demi défensif de 5e année Maxym Lavallée qui disputera sa cinquième et dernière Coupe Dunsmore en carrière. On doit jouer notre meilleur match et se présenter dans un autre état d’esprit.»

En un mot, le plaqueur Jean-William Rouleau croit aussi que le Rouge et Or peut ralentir Sénécal. «Il est humain. C’est 100 pour cent correct qu’on nous considère comme les négligés. Il y a plein de surprises dans le football et tout peut arriver.»

Le Rouge et Or mieux outillé

Glen Constantin est conscient que Sénécal représente une sérieuse énigme, mais il estime que le Rouge et Or est mieux outillé qu’à sa dernière visite au CEPSUM.

«Depuis que je suis associé au football universitaire, c’est l’un des meilleurs quarts-arrières que j’ai vus, a déclaré le pilote de l'Université Laval, mais nous sommes mieux équipés pour le contenir avec la présence de deux ailiers défensifs en santé. Avec William Quenneville et Charles-Lee Alarie-Tardif à l’extérieur et le retour de Jean-William Rouleau, notre front sera plus étanche. Il faudra camoufler nos couvertures.»

Absent contre Concordia, samedi dernier, le demi défensif étoile Cristophe Beaulieu sera lui aussi de retour.

Marco Iadeluca n’est pas surpris des succès de Sénécal.

«L’an dernier, il a été ralenti par les blessures et il n’a pas été en mesure de montrer son savoir-faire, a souligné le pilote des Bleus qui connaît son pivot depuis qu’il l’a dirigé à André-Grasset dans le circuit collégial. En raison de l’adversité qu’il a vécue l’an dernier, il est devenu meilleur et a continué de grandir parce qu’il a développé d’autres facettes de son jeu puisqu’il ne pouvait pas utiliser sa mobilité.»

Sénécal entend profiter de sa mobilité pour mener les Carabins dans le carré d’as national.

«Parce que je peux prendre avantage de courir, ça ajoute une pression de plus sur l’adversaire et ils doivent se préparer pour la course et la passe. Ce fut plus difficile en 2022, mais je suis en pleine santé cette année.»

Courte victoire en demi-finale

Même si le Rouge et Or a dû puiser au fond de ses ressources pour venir à bout des Stingers de Concordia par la marque de 34-27 en demi-finale dans un match qui a nécessité deux prolongations, Constantin estime que ce fut un bon apprentissage.

«Nous avons rencontré de l’adversité en échappant une avance de 14 points et les gars ont démontré de la persévérance. À Montréal lors du dernier match, on a mal débuté et les joueurs ont mal répondu à l’adversité. On a appris.»