Les Alouettes en mission à Toronto: «Cette rivalité entre le Québec et l’Ontario est une motivation»

TORONTO – Excités par le défi qui se pointe devant eux, les Alouettes sont débarqués à Toronto, sans aucun complexe, en vue de cette finale de l’Est face aux Argonauts, ce samedi, au BMO Field.

La chanson semble avoir été jouée en boucle au cours des derniers jours. Les Alouettes sont négligés, mais positifs. Les Argonauts sont favoris, mais prudents.

EN VIDÉO PRINCIPALE: le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, accorde un entretien à JiC.

Le Québécois Marc-Antoine Dequoy, qui avait déjà sa face de match en conférence de presse, vendredi après-midi au BMO Field, est impatient que la partie commence.

Crédit photo : Capture d'écran / Alouettes de Montréal

«En réalité, je n’ai pas entendu une fois au sein de l’équipe qu’on arrive à ce match comme des négligés, a indiqué Dequoy, parlant d’une rupture entre le sentiment véhiculé dans le vestiaire des Alouettes et ce qui a été évoqué dans plusieurs médias. À l’intérieur de l’équipe, on parle de ce qu’on est capables de faire et on se sent au même niveau.»

Maas rallie les Québécois

Arrivés dans la Ville Reine juste à temps pour participer à cette conférence de presse, Dequoy avait été délégué pour parler aux médias tout comme l’entraîneur-chef Jason Maas, le quart-arrière Cody Fajardo, Darnell Sankey et Kristian Matte.

Dès le départ, Maas a tenu un discours étonnant qui avait de quoi rallier les Québécois, particulièrement ceux qui ne tiennent pas le «rest of Canada» dans leur cœur.

«Nous sentons que nous représentons bien des gens à l’extérieur de notre vestiaire. Nous représentons le Québec, Montréal... Nous sommes en Ontario et cette rivalité entre le Québec et l’Ontario, c’est une chose fantastique à laquelle penser, car c’est une motivation. Nous ne sommes pas gênés de dire que nous sommes fiers d’être du Québec.»

Avant Maas, l’entraîneur-chef des Argonauts Ryan Dinwiddie s’était surtout contenté de mots prémâchés.

«Je me suis assuré de dire aux gars que oui, nous sommes les favoris, mais que nous avons à battre une équipe pour une quatrième fois [en 2023] et qu’elle joue son meilleur football présentement. Nous savons très bien que c’est un défi difficile», a-t-il déclaré, rappelant les trois victoires des Argos contre les Alouettes en saison régulière.

Formation dévoilée

Au terme d’une semaine de préparation, le club montréalais avait fait connaître sa formation en matinée. L’unité défensive des Alouettes aura un rôle crucial à jouer. Sans surprise, les Américains Shawn Lemon, Mustafa Johnson et Almondo Sewell tenteront de s’imposer sur la ligne de mêlée en défensive tandis que Sankey agira à titre de secondeur intérieur. Le Canadien Lwal Uguak pourrait aussi être à surveiller sur le front défensif, qui tentera de gêner le travail du quart-arrière adverse, soit Chad Kelly.

Dequoy demeure au centre de la tertiaire pour contrer les longs jeux, appuyés par les demis défensifs Wesley Sutton et Ciante Evans.

Lestage absent, Richards présent

En l’absence du joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage, toujours blessé à une jambe, c’est Philippe Gagnon qui demeure l’homme de confiance pour le remplacer, comme ce fut le cas, la semaine dernière, lors de la victoire de 27 à 12 en demi-finale de la section Est contre les Tiger-Cats de Hamilton.

Changement intéressant: le secondeur Tyrell Richards, remis d’une blessure à une cuisse, sera de retour au jeu. Il devrait surtout contribuer sur les unités spéciales.