Enfin une saison de 30 buts pour Brock Boeser?

Depuis le début de sa carrière, Brock Boeser a été présenté à tous comme un franc-tireur, mais en raison des saisons écourtées ou des pépins de santé et de constance, il n’est jamais parvenu à inscrire 30 buts. Cette année, il semble en bonne voie d’y arriver.

Aussi étrange que cela puisse paraître, l’Américain n’a pas encore atteint ce plateau. En fait, il s’en est approché le plus durant sa saison recrue, qui l’a vu s’inscrire 29 fois au pointage en 62 rencontres. Il a aussi obtenu 23 filets en 56 parties en 2020-2021, en pleine pandémie de COVID-19.

Après seulement 13 matchs en 2023-2024, Boeser a 11 buts à son dossier. Tout va bien chez les Canucks, mais aussi dans la vie de l’attaquant de 26 ans, qui a réussi à faire la paix avec ses démons du passé.

«Vous pouvez voir que Brock est différent, il a trouvé un nouvel état d’esprit durant l’été, a indiqué au réseau Sportsnet son coéquipier J.T. Miller, jeudi. Je suis très fier et heureux pour lui. Ce sont des moments sombres qu’il a traversés et de rebondir de cette façon, de jouer avec agressivité et passion, ça me rend heureux.»

Le joueur des Canucks a notamment dû composer avec la maladie de son père, qui était atteint du cancer et de démence. Duke Boeser est décédé le 27 mai 2022.

«Je crois que je reviens juste à la façon dont je sais que je peux jouer, a assuré le principal intéressé. Je pense que l’aspect mental est la clé. Je suis motivé. Je veux remporter des matchs et je peux penser clairement, sans avoir des distractions qui me tracassent. C’est un gros soulagement.»

Pas qu’un tireur

Comme si ça n’avait pas été suffisant, Boeser a souffert de plusieurs maux qui l’ont empêché de montrer son meilleur visage. Tôt dans la saison, une blessure à la main s’est infectée et il avait dû atteindre au 18 novembre pour secouer les cordages une première fois. Un an plus tard, la différence est frappante.

«C’est vraiment bien de le voir heureux et qu’il joue bien, évidemment, en marquant beaucoup de buts. J’ai vu le changement sur la glace», a lancé le meilleur pointeur de Vancouver, Elias Pettersson.

N’allez pas croire que Boeser n’est qu’un joueur à la gâchette facile qui joue de chance cette saison. L’entraîneur-chef Rick Tocchet l’a rapidement mis dans des situations inconfortables, notamment en défense, et l’ailier s’est très bien tiré d’affaire.

«Il n’est pas qu’un tireur. Depuis que je suis là, j’ai entendu : “Il est un tireur, il est un tireur, il est un tireur.” Mais je vois plus loin. Je vois un gars qui peut jouer sur 200 pieds», a dit Tocchet la semaine dernière, toujours selon Sportsnet.

«Ce furent quelques années difficiles. Je crois que je commence à comprendre. J’ai l’impression de très bien jouer et de bien jouer défensivement, mais je dois le faire durant toute la saison», a conclu Boeser, dont le sommet personnel en une campagne est de 56 points.