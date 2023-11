Coupe Dunsmore: de bons amis qui croiseront le fer régulièrement dans un match sans lendemain

Carte maîtresse de la défensive des Carabins, le secondeur extérieur Harold Miessan est animé par une intensité exceptionnelle.

D’où provient ce carburant à haut octane? «Ce feu qui m’anime provient de mes années de football à Jeunesse au Soleil, a confié Miessan qui a reçu le titre de joueur défensif de l’année du RSEQ. Nous n’étions que 25 joueurs et on jouait des deux côtés du ballon. Tout le monde était très physique. Quand je me suis retrouvé avec le Vieux Montréal, le jeu physique était aussi important.»

«Avec les Carabins, on veut avoir la meilleure défensive chaque année, mais le groupe de cette année est spécial, d’ajouter Miessan. On met l’emphase sur les revirements et on veut redonner le ballon le plus vite et le plus souvent possible à notre offensive, qui est très explosive.»

Miessan est le seul finissant parmi les recrues les plus convoitées de sa cohorte au Vieux Montréal qui n’a pas pris la direction de Québec. Les Arnaud Desjardins, Samuel Quévillon, Youri Gauthier et Antoine-Félix Audet-Michaud, entre autres, ont tous opté pour Laval. «C’est le fun d’affronter mes anciens coéquipiers du Vieux Montréal, a-t-il indiqué. On se parle encore souvent, nous sommes de bons amis avant et après les parties, mais c’est business quand nous sommes sur le terrain. J'hésitais entre Montréal et Laval et j’ai pris beaucoup de temps avant de faire mon choix parce que je voulais connaître l’identité du nouvel entraîneur-chef des Carabins et, surtout, du coordonnateur défensif.»

De retour avec les Bleus pour un deuxième séjour, Denis Touchette était le coordonnateur défensif des Spartiates pendant les années de Miessan, et sa présence a influencé le secondeur.

Desjardins est élogieux à l’égard de Miessan. «C’est tout un compétiteur qui n’a pas la langue dans sa poche, a résumé le quart-arrière du Rouge et Or. C’est toujours cool d’affronter d’anciens coéquipiers.»

Les craintes se sont dissipées

Les craintes du début de semaine se sont dissipées chez le Rouge et Or qui comptait de nombreux éclopés. Frappé au deuxième quart dans le match face aux Stingers, Desjardins a pris congé, mardi, et ses trois principaux receveurs, Kevin Mital, Isaac Gaillardetz et Édouard Arsenault, portaient un chandail noir.

«Tout se place pour que nous soyons tous en santé, a souligné Desjardins. C’est vraiment encourageant et ça motive encore plus à performer. Je savais que je pourrais terminer le match contre Concordia, mais il y a eu des complications après la rencontre. Tout va bien maintenant.»

Le Rouge et Or sans complexe

Desjardins assure que les deux défaites contre les Carabins en saison n’ont pas affecté la confiance. «Nous avons prouvé en 2022 que nous sommes capables de les battre et nous avons un groupe similaire. Nous n’avons pas de complexe. Il faut exécuter comme nous en sommes capables et montrer notre vrai visage.»