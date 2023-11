Cayden Primeau ne sera pas placé au ballottage

Le ménage à trois gardiens de but perdure chez les Canadiens de Montréal et il ne faut pas s'attendre à ce que ça change prochainement... à moins qu'une offre transaction tombe du ciel sur le bureau du directeur général Kent Hughes.

«J'en parlais avec Kent un peu plus tôt aujourd'hui et son point est le suivant : Est-ce que Cayden Primeau manquait de rythme à son premier départ contre les Devils il y a deux semaines? Et hier, après 16 jours sans jouer? La réponse est non, a soulevé Renaud Lavoie, vendredi, à JiC.

«Est-ce idéal? Non. Mais une chose est certaine, on veut protéger un atout important dans l'équipe. On a investi en lui au cours des dernières années et on ne le placera pas au ballottage. Ça n'arrivera pas. On sait qu'on a avec nous un jeune homme qui va encore grandir dans cette ligue-là. Soyons patients, il y une situation qui va arriver éventuellement, peu importe laquelle.»

Lors de son segment, Renaud Lavoie a également discuté de Connor Bedard et d'Adam Lowry, deux sujets intéressants.

