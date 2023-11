Oscar De La Hoya veut sauver la boxe!

L’épisode de la semaine du balado de boxe «Le dernier round» est particulièrement chargé. Mathieu Casavant et Russ Anber abordent plusieurs sujets : une mise à jour concernant le combat entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk et un affrontement potentiel entre Deontay Wilder et Anthony Joshua, Oscar De La Hoya qui veut sauver la boxe avec une rencontre de tous les promoteurs, Jake Paul qui pourrait bien affronter un «vrai» boxeur et, enfin, le gala du 14 novembre d’Eye of the Tiger Management mettant en vedette Steve Claggett et Steven Butler.

Voyez cet épisode dans la vidéo ci-dessus ou ici en version audio :